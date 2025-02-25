BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM aracılığıyla üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi ve özel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. BİLSEM ön değerlendirme süreci 23 Şubat’ta tamamlanırken aileler ve öğrenciler sonuçlara odaklandı. MEB tarafından BİLSEM takvimi yayınlanırken sonuç tarihi de belli oldu. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar bireysel değerlendirmeye katılacak. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı ,ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlara ilişkin yayınlanan takvim…
BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri, BİLSEM ön değerlendirmelerine katılırken bireysel değerlendirme etabı beklenmeye başlandı. Bilim ve Sanat Merkezi ön değerlendirme işlemleri illere göre farklı tarihlerde yapıldığından sonuçların açıklanma tarihi merak konusu oldu. Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan adaylar duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin açıklanan tarih…