BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri, BİLSEM ön değerlendirmelerine katılırken bireysel değerlendirme etabı beklenmeye başlandı. Bilim ve Sanat Merkezi ön değerlendirme işlemleri illere göre farklı tarihlerde yapıldığından sonuçların açıklanma tarihi merak konusu oldu. Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan adaylar duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin açıklanan tarih…