BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM aracılığıyla üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi ve özel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. BİLSEM ön değerlendirme süreci 23 Şubat’ta tamamlanırken aileler ve öğrenciler sonuçlara odaklandı. MEB tarafından BİLSEM takvimi yayınlanırken sonuç tarihi de belli oldu. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar bireysel değerlendirmeye katılacak. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı ,ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlara ilişkin yayınlanan takvim…

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı - 1

BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri, BİLSEM ön değerlendirmelerine katılırken bireysel değerlendirme etabı beklenmeye başlandı. Bilim ve Sanat Merkezi ön değerlendirme işlemleri illere göre farklı tarihlerde yapıldığından sonuçların açıklanma tarihi merak konusu oldu. Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan adaylar duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin açıklanan tarih…

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BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı - 2

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

BİLSEM ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat tarihinde tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 28 Şubat cuma günü erişime açılacak.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı - 3

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “ BİLSEM ön değerlendirme sonuçları” açıklandı duyurusu geldikten sonra adaylar değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. 

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı - 4

BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10 - 21 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgelerinin yayınlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

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