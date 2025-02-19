BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 belli oldu mu? MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. 21 Aralık’ta başlayan değerlendirme süreci devam ederken bireysel değerlendirme işlemleri 23 Şubat tarihinde tamamlanacak. Değerlendirme etabı tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak adaylar belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimini duyurdu. Peki 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ön değerlendirme sonuçlarına ilişkin detaylar…

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 belli oldu mu? MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı - 1

BİLSEM’de İlkokul 1, 2, ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı ön değerlendirme etabında sonuçlar beklenmeye başlandı. Farklı tarihlerde düzenlenen ön değerlendirme işlemlerinin sonuçları aynı tarihte duyurulacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan adaylar ilan edilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar belirlenen takvim doğrultusunda itirazda bulunabilecek. Bireysel değerlendirme uygulama randevuları e-Okul üzerinden açıklanacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanacak? İşte, BİLSEM sınavlarına ilişkin yayınlanan takvim…

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BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 belli oldu mu? MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı - 2

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat’ta sona erecek. Ön değerlendirme işlemleri bireysel olarak yapılırken sonuçlar ise tüm öğrenciler için aynı anda açıklanacak.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 belli oldu mu? MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı - 3

MEB’in paylaştığı takvime göre ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat tarihinde duyurulacak. Öğrencilerin değerlendirme sonuçları detaylı olarak kendilerine tanımlı bulunan ““MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı” yer alacak.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 belli oldu mu? MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı - 4

SONUÇLARA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar ön değerlendirme uygulama sonuçlarına 03-07 Mart 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları ise 10-14 Mart tarihlerinde açıklanacak. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak.

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