BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 belli oldu mu? MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. 21 Aralık’ta başlayan değerlendirme süreci devam ederken bireysel değerlendirme işlemleri 23 Şubat tarihinde tamamlanacak. Değerlendirme etabı tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak adaylar belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimini duyurdu. Peki 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ön değerlendirme sonuçlarına ilişkin detaylar…
BİLSEM’de İlkokul 1, 2, ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı ön değerlendirme etabında sonuçlar beklenmeye başlandı. Farklı tarihlerde düzenlenen ön değerlendirme işlemlerinin sonuçları aynı tarihte duyurulacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan adaylar ilan edilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar belirlenen takvim doğrultusunda itirazda bulunabilecek. Bireysel değerlendirme uygulama randevuları e-Okul üzerinden açıklanacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanacak? İşte, BİLSEM sınavlarına ilişkin yayınlanan takvim…