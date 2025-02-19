BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 belli oldu mu? MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat’ta sona erecek. Ön değerlendirme işlemleri bireysel olarak yapılırken sonuçlar ise tüm öğrenciler için aynı anda açıklanacak.