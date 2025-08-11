BİLSEM son kayıt günü ne zaman? MEB Bilim ve Sanat Merkezi kayıt için gerekli evraklar

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine genel zihinsel, resim ve müzik alanındaki yeteneklerine göre eğitim sunan BİLSEM için kayıtlar son bulmak üzere. Kayıt için gerekli evraklar son kayıt günü araştırmaları veliler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 yılında BİLSEM'de eğitimine başlayacak öğrencilerin ebeveynleri kayıt için şahsen başvuru yapıyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor?

BİLSEM son kayıt günü ne zaman? MEB Bilim ve Sanat Merkezi kayıt için gerekli evraklar - 1

2025 yılı BİLSEM eğitimi için öğrenciler sınav süreçlerini tamamladı. Başarılı olan adayların aileleri adreslerine en yakın BİLSEM'e kayıt için başvurabiliyor. Başvuruda gereken evraklar ise MEB tarafından paylaşıldı. İşte, BİLSEM kayıt tarihleri ve gerekli belgeler...

BİLSEM son kayıt günü ne zaman? MEB Bilim ve Sanat Merkezi kayıt için gerekli evraklar - 2

BİLSEM KAYITLARI İÇİN SON GÜN!

23 Ekim 2024 tarihinde başlayan BİLSEM sürecinde öğrenciler ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarına katıldı. Bu sınavlardan başarılı olan adaylar 28 Temmuz'dan itibaren BİLSEM'lere kayıt yaptırabiliyor. BİLSEM'lere son kayıt tarihi ise 29 Ağustos 2025 olarak açıklandı.

Kayıtlar öğrencinin adresine en yakın BİLSEM'lere şahsen müraacat ile yapılıyor.

BİLSEM son kayıt günü ne zaman? MEB Bilim ve Sanat Merkezi kayıt için gerekli evraklar - 3

BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aileleri, ilk 5 belgeyi kayıtlara gitmeden önce hazırlamak durumunda. Diğer ikisi ise kayıt esnasında verilecek.

1.Kazandı Belgesi Çıktısı

2.Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi

3.İkametgâh Belgesi

4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi

5.Vesikalık fotoğraf (2 adet)

6. Kayıt Formu (BİLSEM’den verilecek)

7.Sosyal Medya Veli İzin Belgesi / Veli Muvafakat Belgesi (BİLSEM’den verilecek)

