BİLSEM son kayıt günü ne zaman? MEB Bilim ve Sanat Merkezi kayıt için gerekli evraklar
İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine genel zihinsel, resim ve müzik alanındaki yeteneklerine göre eğitim sunan BİLSEM için kayıtlar son bulmak üzere. Kayıt için gerekli evraklar son kayıt günü araştırmaları veliler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 yılında BİLSEM'de eğitimine başlayacak öğrencilerin ebeveynleri kayıt için şahsen başvuru yapıyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor?
2025 yılı BİLSEM eğitimi için öğrenciler sınav süreçlerini tamamladı. Başarılı olan adayların aileleri adreslerine en yakın BİLSEM'e kayıt için başvurabiliyor. Başvuruda gereken evraklar ise MEB tarafından paylaşıldı. İşte, BİLSEM kayıt tarihleri ve gerekli belgeler...