BİLSEM son kayıt günü ne zaman? MEB Bilim ve Sanat Merkezi kayıt için gerekli evraklar

BİLSEM KAYITLARI İÇİN SON GÜN!

23 Ekim 2024 tarihinde başlayan BİLSEM sürecinde öğrenciler ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarına katıldı. Bu sınavlardan başarılı olan adaylar 28 Temmuz'dan itibaren BİLSEM'lere kayıt yaptırabiliyor. BİLSEM'lere son kayıt tarihi ise 29 Ağustos 2025 olarak açıklandı.



Kayıtlar öğrencinin adresine en yakın BİLSEM'lere şahsen müraacat ile yapılıyor.