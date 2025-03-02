BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı?
BİLSEM sınav sonuçları için gözler 28 Şubat tarihine çevrilmişti. Ön değerlendirme uygulamaları bazı illerde olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemedi. Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Zonguldak gibi illerde ön değerlendirme 1 Mart’ta başlarken Milli Eğitim Bakanlığı güncellenen yeni takvimi duyurdu. 21 Aralık 2024 tarihinde başlayan ön değerlendirme 1 Mart’ta tamamlandı. Ön değerlendirme sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden paylaşılacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM yeni ön değerlendirme sonuç tarihi…
Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezi takvimini güncelledi. Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan adaylar, internet üzerinden duyurulacak. Adaylara veya ailelerine basılı-mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Adaylar, ön değerlendirme uygulamalarına itiraz edebilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra ise bireysel değerlendirme randevuları oluşturulacak. Randevular oluşturulduktan sonra öğrenciler sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek. Yayınlanan yeni takvime göre ise BİLSEM’de kayıt hakkı elde eden öğrenciler Temmuz ayının sonunda işlemlerini yapacak. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, neden ertelendi? İşte, BİLSEM sınav sonucuna ilişkin detaylar…