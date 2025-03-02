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BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı?

BİLSEM sınav sonuçları için gözler 28 Şubat tarihine çevrilmişti. Ön değerlendirme uygulamaları bazı illerde olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemedi. Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Zonguldak gibi illerde ön değerlendirme 1 Mart’ta başlarken Milli Eğitim Bakanlığı güncellenen yeni takvimi duyurdu. 21 Aralık 2024 tarihinde başlayan ön değerlendirme 1 Mart’ta tamamlandı. Ön değerlendirme sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden paylaşılacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM yeni ön değerlendirme sonuç tarihi…

BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezi takvimini güncelledi. Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan adaylar, internet üzerinden duyurulacak. Adaylara veya ailelerine basılı-mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Adaylar, ön değerlendirme uygulamalarına itiraz edebilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra ise bireysel değerlendirme randevuları oluşturulacak. Randevular oluşturulduktan sonra öğrenciler sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek. Yayınlanan yeni takvime göre ise BİLSEM’de kayıt hakkı elde eden öğrenciler Temmuz ayının sonunda işlemlerini yapacak. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, neden ertelendi? İşte, BİLSEM sınav sonucuna ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? - 2

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN YENİ TAKVİM BELLİ OLDU

Bilim ve Sanat Merkezleri, öğrenci ön değerlendirme süreci olumsuz hava koşulları sebebiyle 12 ilde gerçekleştirilemedi. 1 Mart tarihi itibarıyla ön değerlendirme işlemleri bu illerde yapılmaya başlanırken sonuçlar için yeni takvim belli oldu. 

BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? - 3

Daha önce 28 Şubat’ta açıklanacağı ilan edilen BİLSEM sonuçları, güncellenen takvimle birlikte 7 Mart cuma günü duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik koduyla birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. 

BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? - 4

2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

BİLSEM’de Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’ta ön değerlendirme işlemleri 1 Mart tarihi itibarıyla yapıldı. Değerlendirme işlemlerinin sarkmasıyla birlikte takvim güncellendi. MEB tarafından yeni açıklanan takvim ise şu şekilde;

BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? - 5

7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

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