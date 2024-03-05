BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ön değerlendirme sonuç tarihini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 Şubat-14 Nisan 2024 arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ön değerlendirme sonuç tarihini paylaştı - 1

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme süreci 20 Şubat itibariyle başladı. 2023-2024 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ (BİLSEM) takvimine göre, bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek.

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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ön değerlendirme sonuç tarihini paylaştı - 2

Ön değerlendirme uygulamalarında belirlenen baraj puanını geçerek, bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 9giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecekler.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ön değerlendirme sonuç tarihini paylaştı - 3

BİREYSEL DEĞERLENDİRMELERİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı yapılacak şekilde planlanarak 26 Mayıs'ta başlayacak.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ön değerlendirme sonuç tarihini paylaştı - 4

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2024 - 2025  eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak. Bireysel değerlendirme sonuçları 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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