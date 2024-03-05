BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ön değerlendirme sonuç tarihini paylaştı

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme süreci 20 Şubat itibariyle başladı. 2023-2024 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ (BİLSEM) takvimine göre, bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek.