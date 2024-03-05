BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ön değerlendirme sonuç tarihini paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 Şubat-14 Nisan 2024 arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme süreci 20 Şubat itibariyle başladı. 2023-2024 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ (BİLSEM) takvimine göre, bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek.