BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr | 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra belirlenecek puanları geçen öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına davet edilecek. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavlar belirlenen takvim doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor. Öğrencilerin, aileleri ise sınav sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin bilgiler…
BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık tarihinden itibaren düzenlenmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 23 Şubat tarihine kadar sürecek. Ön değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak adaylar ilan edilecek. İtiraz sürecinin ardından bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak ve sınavlara davet edilecek öğrenciler e-Okul üzerinden duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları sorgulama yöntemi…