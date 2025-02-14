BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr | 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık tarihinden itibaren düzenlenmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 23 Şubat tarihine kadar sürecek. Ön değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak adaylar ilan edilecek. İtiraz sürecinin ardından bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak ve sınavlara davet edilecek öğrenciler e-Okul üzerinden duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları sorgulama yöntemi…