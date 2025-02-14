BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr | 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra belirlenecek puanları geçen öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına davet edilecek. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavlar belirlenen takvim doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor. Öğrencilerin, aileleri ise sınav sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin bilgiler…

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr | 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? - 1

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık tarihinden itibaren düzenlenmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 23 Şubat tarihine kadar sürecek. Ön değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak adaylar ilan edilecek. İtiraz sürecinin ardından bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak ve sınavlara davet edilecek öğrenciler e-Okul üzerinden duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları sorgulama yöntemi…

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BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr | 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? - 2

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Ön değerlendirme işlemleri bireysel olarak yapılırken sonuçlar ise tüm öğrenciler için aynı anda açıklanacak. MEB’in paylaştığı takvime göre ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat tarihinde erişime açılacak.

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr | 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? - 3

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra adaylar meb.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabilecek. Öğrencilerin değerlendirme sonuçları detaylı olarak kendilerine tanımlı bulunan ““MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı” yer alacak. 

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr | 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? - 4

2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10 - 21 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgelerinin yayınlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

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