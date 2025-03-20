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BİLSEM takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci teminine yönelik süreç sürüyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları için sınav giriş belgeleri ve sınav tarihi bekleniyor. 2025 BİLSEM sınavları ne zaman?

BİLSEM takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 1

BİLSEM öğrenci tanımala ve yerleştirmede ön değerlendirmeyi geçen ilkokul öğrencileri için son aşama bireysel değerlendirme uygulaması. Öğrencilerin BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı için giriş belgeleri 26 Mart'ta e-okul'dan yayımlanacak. İşte, BİLSEM kayıt tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

BİLSEM takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 2

BİLSEM BİREYSE DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecindeki son aşama olan bireysel değerlendirme uygulamaları 14 Nisan - 27 Haziran'da yapılacak.

Bireysel değerlendirme sınav sonuçları ise 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Öğrencilerin velileri, 7-11 Temmuz tarihleri arasında https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz edebilecek.

BİLSEM takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 3

BİLSEM KAYIT TARİHİ

Tüm aşamaları başarı ile geçen öğrenciler arasından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

BİLSEM takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 4

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezi yani BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlarca belirlenmiş öğrencilere, yeteneklerini geliştirmek ve ileri drecede kullanım alanı sağlamak adına okul saatleri dışında destek eğitimi vermek üzere açılan bağımsız bir özel eğitim kurumudur. BİLSEM'ler okula alternatif bir eğitim kurumu değil sadece destekleğici bir kurumdur.

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