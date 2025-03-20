BİLSEM takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezi yani BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlarca belirlenmiş öğrencilere, yeteneklerini geliştirmek ve ileri drecede kullanım alanı sağlamak adına okul saatleri dışında destek eğitimi vermek üzere açılan bağımsız bir özel eğitim kurumudur. BİLSEM'ler okula alternatif bir eğitim kurumu değil sadece destekleğici bir kurumdur.