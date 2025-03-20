BİLSEM takvim 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci teminine yönelik süreç sürüyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları için sınav giriş belgeleri ve sınav tarihi bekleniyor. 2025 BİLSEM sınavları ne zaman?
BİLSEM öğrenci tanımala ve yerleştirmede ön değerlendirmeyi geçen ilkokul öğrencileri için son aşama bireysel değerlendirme uygulaması. Öğrencilerin BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı için giriş belgeleri 26 Mart'ta e-okul'dan yayımlanacak. İşte, BİLSEM kayıt tarihleri...