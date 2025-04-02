BİM 1-4 Nisan 2025 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM, Nisan ayının ilk günlerinde birbirinden cazip fırsatlarla dolu aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sunuyor. 1-4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyasında, ev ihtiyaçlarından teknolojik ürünlere, giyimden evcil hayvan ürünlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar yer alıyor.



Bu özel kampanya kapsamında; elektrikli bisiklet, akıllı saatler, telefon aksesuarları, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, temizlik ve gıda ürünleri, ev tekstili, spor ekipmanları ve çok daha fazlası indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri için özel olarak getirilen kedi ve köpek mamaları, taşıma çantaları ve oyuncaklar büyük ilgi görüyor.



BİM 1-4 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm fırsatları kaçırmamak için size en yakın BİM şubesini ziyaret edebilir veya firmanın resmi internet sitesinden detaylı ürün listesine ulaşabilirsiniz.