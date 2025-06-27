BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor
1 Temmuz Salı ve 4 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda; gıdadan teknolojiye, ev tekstil malzemelerinden mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden oyuncaklara kadar bir evin ihtiyacı olan parçalar ile hobi ürünleri yer aldı. Hız tutkunlarının beklediği aksiyon kamerası 14.500 TL'ye BİM marketlerde olacak. Dikey süpürge 1.590 TL, sinek öldürücü masaüstü 399 TL, otomatik temizlik seti 349 TL, çekmece içi kaşıklık 79 TL, ekmeklikli mutfak dolabı 1.399 TL, klozet üzeri raf ve organizer 799 TL fiyatlarla alıcısıyla buluşacak. İşte, 1-4 Temmuz BİM aktüel ürünler...
Salı ve cuma günü BİM'de indirim günü. Her yaştan kesimin ilgiyle takip ettiği aktüel katalogda yeni haftada da yine birbirinden farklı çeşit fırsat yerini aldı. İşinizi kolaylaştıracak organizerler, teknolojik ürünler, tekstil malzemeleri, mobilyalar BİM'de satışa çıkıyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu...