BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor

1 Temmuz Salı ve 4 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda; gıdadan teknolojiye, ev tekstil malzemelerinden mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden oyuncaklara kadar bir evin ihtiyacı olan parçalar ile hobi ürünleri yer aldı. Hız tutkunlarının beklediği aksiyon kamerası 14.500 TL'ye BİM marketlerde olacak. Dikey süpürge 1.590 TL, sinek öldürücü masaüstü 399 TL, otomatik temizlik seti 349 TL, çekmece içi kaşıklık 79 TL, ekmeklikli mutfak dolabı 1.399 TL, klozet üzeri raf ve organizer 799 TL fiyatlarla alıcısıyla buluşacak. İşte, 1-4 Temmuz BİM aktüel ürünler...

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 1

Salı ve cuma günü BİM'de indirim günü. Her yaştan kesimin ilgiyle takip ettiği aktüel katalogda yeni haftada da yine birbirinden farklı çeşit fırsat yerini aldı. İşinizi kolaylaştıracak organizerler, teknolojik ürünler, tekstil malzemeleri, mobilyalar BİM'de satışa çıkıyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu...

TÜRKİYE HABERLERİ

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 2

BİM 1 TEMMUZ AKTÜEL

1500 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 279,50 TL

500 G dana Kangal Sucuk 199 TL

500 G Dana Sucuk Köfte 299 TL

750 G Tereyağ 279 TL

2 L Yağlı Ayran 49,50 TL

5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 3

Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 32,50 TL

1 KG Kakaolu Fındık Kreması 279 TL

Kavrulmuş Badem 149 TL

Patates Cipsi 27,50 TL

Vanilya Aromalı Gofret 79 TL

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 4

Bebek Bezi 325 TL

32'li Tuvalet Kağıdı 179 TL

12'li Kağıt Havlu 119 TL

9 KG OMO Toz Deterjan 395 TL

5 L Peros Yumuşatıcı 139 TL

4 L Çamaşır Suyu 66,50 TL

Hijyenik Ped 59 TL

Güneş Koruyucu Yüz Kremi 350 TL

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 5

4 TEMMUZ BİM AKTÜEL

X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

LG 55'' TV 29.900 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL

Çay Makinesi 1.490 TL

Dikey Süpürge 1.590 TL

Sinek Öldürücü 279 TL

Saç Kurutma Makinesi 749 TL

Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 6

12 L Aşure Tenceresi 829 TL

Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL

Cam Saklama Kabı 19 TL

Krep Tava 299 TL

Borcam Fırın Tepsisi 269 TL

Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 7

Otomatik Temizlik Seti 349 TL

Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL

3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL

Katlanır Süzgeç 39 TL

Makyaj Organizeri 75 TL

Fırça Çeşitleri 19 TL

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 8

Rattan Koltuk 799 TL

Lotus Koltuk 749 TL

Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

Basamaklı Tabure 249 TL

Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL

Püsküllü Kırlent  169 TL

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 9

Pipetli Termos 549 TL

Işıklı Scooter 699 TL

Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL

Salıncak 499 TL

Dekoratif Mandallar 26 TL

Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabı 249 TL

Oyuncak Kamyonlar 299 TL

BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor - 10

Erkek Deniz Şortu 249 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

Plaj Hasırı 139 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Kadın ve Erkek Şort Takım 449 TL

Kadın Terlik 169 TL

Plaj Havlusu 119 TL

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