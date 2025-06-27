BİM 1-4 Temmuz yeni aktüel: BİM'e bu salı ve cuma; aksiyon kamerası, aşure tenceresi, temizlik seti, ekmeklikli mutfak dolabı, nevresim seti geliyor

Salı ve cuma günü BİM'de indirim günü. Her yaştan kesimin ilgiyle takip ettiği aktüel katalogda yeni haftada da yine birbirinden farklı çeşit fırsat yerini aldı. İşinizi kolaylaştıracak organizerler, teknolojik ürünler, tekstil malzemeleri, mobilyalar BİM'de satışa çıkıyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu...