BİM 1 Ağustos aktüel katalog: Cuma BİM aktüel ürünlerde; portatif klima, süpürge, fincan seti, erişte/makarna makinesi, akülü araba çeşitleri
BİM market aktüel kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri birbirinden uygun fiyatları fırsat ürünleri reyonlarda alıcılarını bekliyor. 1 Ağustos BİM aktüel ürünleri, ihtiyaçları karşılayacak geniş yelpazesi ile satışa çıkıyor. Haftalık olarak takip edilen BİM aktüel kataloğunda 1 Ağustos Cuma günü; TCL TV çeşitleri, Omıx telefon, dik süpürge, mutfak robotu, el mikseri, saklama kapları ve organizerler, Paşabahçe ürünleri, kep çeşitleri ve akülü arabalar yer aldı. İşte, 31 Temmuz BİM aktüel ürünleri listesi...
Aktüel kataloglar merakla takip ediliyor. BİM'e haftanın iki günü farkı alanlardan çeşit çeşit ürünler alıcının beğenisine sunuluyor. Ürün yelpazesinde çocuklar, ev hanımları, anneler, babalar gibi tüm kesim düşünülüyor. Fakir çay makinesi 1.190 TL, ıslak ve kuru şarjlı dikey süpürge 4.990 TL, Fakir mutfak şefi 3.990 TL, Portatif klima 13.990 TL'ye mağazalara geliyor. 1 Ağustos Cuma BİM aktüel...