BİM 1 Ağustos aktüel katalog: Cuma BİM aktüel ürünlerde; portatif klima, süpürge, fincan seti, erişte/makarna makinesi, akülü araba çeşitleri

BİM market aktüel kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri birbirinden uygun fiyatları fırsat ürünleri reyonlarda alıcılarını bekliyor. 1 Ağustos BİM aktüel ürünleri, ihtiyaçları karşılayacak geniş yelpazesi ile satışa çıkıyor. Haftalık olarak takip edilen BİM aktüel kataloğunda 1 Ağustos Cuma günü; TCL TV çeşitleri, Omıx telefon, dik süpürge, mutfak robotu, el mikseri, saklama kapları ve organizerler, Paşabahçe ürünleri, kep çeşitleri ve akülü arabalar yer aldı. İşte, 31 Temmuz BİM aktüel ürünleri listesi...

BİM 1 Ağustos aktüel katalog: Cuma BİM aktüel ürünlerde; portatif klima, süpürge, fincan seti, erişte/makarna makinesi, akülü araba çeşitleri - 1

Aktüel kataloglar merakla takip ediliyor. BİM'e haftanın iki günü farkı alanlardan çeşit çeşit ürünler alıcının beğenisine sunuluyor. Ürün yelpazesinde çocuklar, ev hanımları, anneler, babalar gibi tüm kesim düşünülüyor. Fakir çay makinesi 1.190 TL, ıslak ve kuru şarjlı dikey süpürge 4.990 TL, Fakir mutfak şefi 3.990 TL, Portatif klima 13.990 TL'ye mağazalara geliyor. 1 Ağustos Cuma BİM aktüel...

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BİM 1 Ağustos aktüel katalog: Cuma BİM aktüel ürünlerde; portatif klima, süpürge, fincan seti, erişte/makarna makinesi, akülü araba çeşitleri - 2

BİM AKTÜEL 1 AĞUSTOS KATALOG

TCL 65 inç Google TV 29.900 TL
X6 Cep Telefonu 5.750 TL
Buharlı Ütü 990 TL
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.750 TL
2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL
Çay Makinesi 1.190 TL
Saç Kurutma Makinesi 749 TL
Mutfak Robotu 1.250 TL

BİM 1 Ağustos aktüel katalog: Cuma BİM aktüel ürünlerde; portatif klima, süpürge, fincan seti, erişte/makarna makinesi, akülü araba çeşitleri - 3

Matara 99 TL

Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 249 TL

Kitap Şekilli Vazo 109 TL

Organizer Kahvaltılık 229 TL

Yeşillik Saklama Kabı 89 TL

2 Katlı Tekerlekli Organizer 129 TL

Duvar Organizeri 109 TL

BİM 1 Ağustos aktüel katalog: Cuma BİM aktüel ürünlerde; portatif klima, süpürge, fincan seti, erişte/makarna makinesi, akülü araba çeşitleri - 4

Madlen Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 269 TL

Beykoz Çay Bardağı 249 TL

Erişte/Makarna Makinesi 789 TL

Fincan Seti 399 TL

Çiğ Köfte Tepsisi 169 TL

Güveç Tenceresi 109 TL

BİM 1 Ağustos aktüel katalog: Cuma BİM aktüel ürünlerde; portatif klima, süpürge, fincan seti, erişte/makarna makinesi, akülü araba çeşitleri - 5

Paspas 199 TL

Erkek Tişört 269 TL

El Havlusu 39 TL

Kurulama Bezi 39 TL

Kep Çeşitleri 89/139/105/89/129 TL

Erkek Şort ve Kadın Kapri 239 TL

BİM 1 Ağustos aktüel katalog: Cuma BİM aktüel ürünlerde; portatif klima, süpürge, fincan seti, erişte/makarna makinesi, akülü araba çeşitleri - 6

Akülü Renegade ATV 25.990 TL

Akülü Chevrolet Camaro 20.000 TL

Fenerli Kitap Bul Bakalım 199 TL

Oyuncak Arabalar 129 TL

Barbie Bebek 249 TL

Akülü Volvo Kepçe 32.500 TL

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