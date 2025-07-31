BİM 1 Ağustos aktüel katalog: Cuma BİM aktüel ürünlerde; portatif klima, süpürge, fincan seti, erişte/makarna makinesi, akülü araba çeşitleri

Aktüel kataloglar merakla takip ediliyor. BİM'e haftanın iki günü farkı alanlardan çeşit çeşit ürünler alıcının beğenisine sunuluyor. Ürün yelpazesinde çocuklar, ev hanımları, anneler, babalar gibi tüm kesim düşünülüyor. Fakir çay makinesi 1.190 TL, ıslak ve kuru şarjlı dikey süpürge 4.990 TL, Fakir mutfak şefi 3.990 TL, Portatif klima 13.990 TL'ye mağazalara geliyor. 1 Ağustos Cuma BİM aktüel...