BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu: Airfryer, buzdolabı, gardırop, makyaj masası ve kahve makinesi geliyor
BİM Aktüel Kataloğu 6-7 Mayıs yayınlandı. BİM’de bu hafta salı ve çarşamba günü kampanyalı olarak raflarda yer alacak ürünler belli oldu. Buzdolabından fritöze, monitörden kahve makinesine geniş bir ürün yelpazesi BİM market müşterilerini bekleyecek. Haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında yer alan Makyaj Masası 4.490 TL olurken Kahve Köşesi ise 7.450 TL etiket fiyatıyla satışa sunulacak. Alternatif olarak su arıtma cihazı, jeneratör, 2 çekmeceli gardırop, ayaklı pota gibi ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM’de alternatif olarak temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri satışa sunulacak. Peki BİM’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, BİM Aktüel indirim kataloğu ve fiyat listesi..
BİM aktüel ürünler, eksiklerini gidermek isteyen anneler, babalar, öğrenciler tarafından sıklıkla takip ediliyor. BİM marketler aktüel katalogları paylaşmayı sürdürüyor. Bu hafta 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde gıda, mobilya ve teknolojik ürünler alıcılarını bekleyecek. BİM'de bu hafta hangi ürünler var?