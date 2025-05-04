BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu: Airfryer, buzdolabı, gardırop, makyaj masası ve kahve makinesi geliyor

BİM Aktüel Kataloğu 6-7 Mayıs yayınlandı. BİM’de bu hafta salı ve çarşamba günü kampanyalı olarak raflarda yer alacak ürünler belli oldu. Buzdolabından fritöze, monitörden kahve makinesine geniş bir ürün yelpazesi BİM market müşterilerini bekleyecek. Haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında yer alan Makyaj Masası 4.490 TL olurken Kahve Köşesi ise 7.450 TL etiket fiyatıyla satışa sunulacak. Alternatif olarak su arıtma cihazı, jeneratör, 2 çekmeceli gardırop, ayaklı pota gibi ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM’de alternatif olarak temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri satışa sunulacak. Peki BİM’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, BİM Aktüel indirim kataloğu ve fiyat listesi..

BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu: Airfryer, buzdolabı, gardırop, makyaj masası ve kahve makinesi geliyor - 1

BİM aktüel ürünler, eksiklerini gidermek isteyen anneler, babalar, öğrenciler tarafından sıklıkla takip ediliyor. BİM marketler aktüel katalogları paylaşmayı sürdürüyor. Bu hafta 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde gıda, mobilya ve teknolojik ürünler alıcılarını bekleyecek. BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

TÜRKİYE HABERLERİ

BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu: Airfryer, buzdolabı, gardırop, makyaj masası ve kahve makinesi geliyor - 2

BİM 6-7 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1 Litre Torku %1 Yağlı Süt – 26,75 TL

5 Kg Dost Yarım Yağlı Yoğurt – 159,50 TL

1000 gr Aknaz Tost Peyniri – 199 TL

1 Kg Özgüllü Tereyağı – 299 TL

450 g Dana Döner Kebap - 165 TL

900 gr Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr – 49,50 TL

900 gr Açıkbüfe Hindi Salam - 99 TL

1 Litre Altınkılıç Meyveli Kefir – 59,50 TL

Portakal ve Bitter Çikolata Bravo Mini Golf - 199,90 TL

BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu: Airfryer, buzdolabı, gardırop, makyaj masası ve kahve makinesi geliyor - 3

1 Litre Efsane Osmancık Pirinç – 240 TL

2,5 Kg Saban Kırmızı Mercimek – 97,50 TL

2,5 Kg Saban Nohut – 125 TL

5 Kg Özde Buğday Unu – 81 TL

500 gr Oba Makarna – 11,25 TL

1500 gr Tamek Domates Salçası – 77,50 TL

3×150 gr Kiri Labne – 89,50 TL

380 gr Tat Ayva Reçeli – 29,50 TL

100 g Acı Sos 29,50 TL

160 gr Dardanel Ton Balığı (Basmati Pilavlı) – 59,50 TL

160 gr Special K Kellogs Gevreği – 79 TL

7Days Kakao Kremalı Kruvasan 6’lı – 70 TL

450 gr Unlüx Pizza Tabanı – 27,50 TL

10×8g Keten Tohumu 14,50 TL

250 gr Namet Dana Misket Köfte – 79 TL

1000 gr Banvit Piliç Burger – 119 TL

BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu: Airfryer, buzdolabı, gardırop, makyaj masası ve kahve makinesi geliyor - 4

Ülker Dido Çilek Aromalı Gofret – 17,50 TL

4×100 Gr Eti Hindistan Cevizli Yulaflı Bisküvi – 49 TL

300 gr Zarlı Kaju - 199 TL

Kaçiboynuzu - 51 TL

240 gr Patiswiss Portakal Kremalı Bitter Çikolata – 99 TL

115 gr Haribo Ekşi Aromalı Yumuşak Şeker – 17,50 TL

10’lu Cafe Crown Kapsül Kahve – 89,50 TL

6×200 ML Cola Turka – 75 TL

2,5 Litre Juss Tea Karpuz-Çilek Soğuk Çay – 39,50

Kaju Kreması - 85 TL

BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu: Airfryer, buzdolabı, gardırop, makyaj masası ve kahve makinesi geliyor - 5

7 Mayıs BİM Aktüel

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 204 L 11.990 TL Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi Ecam290.61.B 17.990 TL Rolwal Benzinli Jeneratör RB-J-GE-3800X 9.990 TL ONVO 32 İnç IPS QHD Gaming Monitör OV32MNT301Q 7.990 TL 27 İnç İps Ekran FHD Monitör - 4.990 TL 24 İnç Ips Ekran FHD Monitör - 3.990 TL Kumtel Çift Hazneli Fritöz 11 LT 5.250 TL

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