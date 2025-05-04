BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu: Airfryer, buzdolabı, gardırop, makyaj masası ve kahve makinesi geliyor

BİM aktüel ürünler, eksiklerini gidermek isteyen anneler, babalar, öğrenciler tarafından sıklıkla takip ediliyor. BİM marketler aktüel katalogları paylaşmayı sürdürüyor. Bu hafta 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde gıda, mobilya ve teknolojik ürünler alıcılarını bekleyecek. BİM'de bu hafta hangi ürünler var?