BİM 8 Ağustos Cuma aktüel katalog yayında! Bu hafta; buz makinesi, elektrikli bisiklet, vantilatör, düdüklü tencere, kurutmalık satışta

BİM aktüel ürünler, salı ve cuma günleri olmak üzere uygun fiyatlara alıcısı karşısına çıkıyor. Her hafta ihtiyaca yönelik binlerce ürün reyonlarda sahibini bekliyor. 8 Ağustos Cuma aktüel katalogda bu hafta; 50 inç TV 12.490 TL, buz makinesi 3.490 TL, aksiyon kamerası 1.790 TL, hamur yoğurma makinesi 3.490 TL'ye yerini aldı. Mutfak gereçleri, kadın ve erkek tekstil ürünleri cuma günü BİM maketlerde satışta olacak. 8 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde?

BİM 8 Ağustos Cuma aktüel katalog yayında! Bu hafta; buz makinesi, elektrikli bisiklet, vantilatör, düdüklü tencere, kurutmalık satışta - 1

BİM indirimli ürünleri, alıcı tarafından haftanın belirli günlerinde katalog üzerinden takip ediliyor. Her bütçeye ve her ihtiyaca yönelik ürün skalasıyla BİM aktüel fırsaları 8 Ağustos'ta raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlarıyla Tefal, Paşabahçe, Kumtel ve Dagi ürünleri reyonlarda olacak. Bu hafta BİM'de ne var? İşte, BİM aktüel ürünler 8 Ağustos...

TÜRKİYE HABERLERİ

BİM 8 Ağustos Cuma aktüel katalog yayında! Bu hafta; buz makinesi, elektrikli bisiklet, vantilatör, düdüklü tencere, kurutmalık satışta - 2

8 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 

Senna 50 inç Qled Google TV 12.490 TL
Buz Makinesi 3.490 TL
Dondurma Yapabilen Hamur Makinesi 3.490 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL
5 Pervaneli Vantilatör 949 TL
Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL
Mutfak Tartısı 239 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

BİM 8 Ağustos Cuma aktüel katalog yayında! Bu hafta; buz makinesi, elektrikli bisiklet, vantilatör, düdüklü tencere, kurutmalık satışta - 3

Dagi Erkek Şort Takımı 459 TL
Dagi Kadın Şort Takımı 459
Lee Erkek Tişört 269 TL
Bürümcük Kadın Pantolon 199 TL
Süzme Bezi 39 TL
Oyuncak Bebek 99 TL
Köpük Çıkarıcı Asa 39 TL
Kadın ve Erkek Şort 249 TL

BİM 8 Ağustos Cuma aktüel katalog yayında! Bu hafta; buz makinesi, elektrikli bisiklet, vantilatör, düdüklü tencere, kurutmalık satışta - 4

Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 299 TL
Leafy Kavanoz 229 TL
Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 239 TL
Leafy Su şişesi 159 TL
Borcam Kapaklı Tencere 219 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı 159 TL
Borcam Fırın Tepsisi 259 TL
Dantel Çay Seti 339 TL
Patisserie Servis Tabağı 119 TL

BİM 8 Ağustos Cuma aktüel katalog yayında! Bu hafta; buz makinesi, elektrikli bisiklet, vantilatör, düdüklü tencere, kurutmalık satışta - 5

Ütü Masası 799 TL
Kelebek Kurutmalık 649 TL
Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
Wok Tava 799 TL
Manuel Rondo 649 TL
Şef Bıcağı 449 TL
6'lı Cam Kupa 149 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL
Ölçekli Saklama Kabı Çeşitleri
Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 399 TL

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