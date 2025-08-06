BİM 8 Ağustos Cuma aktüel katalog yayında! Bu hafta; buz makinesi, elektrikli bisiklet, vantilatör, düdüklü tencere, kurutmalık satışta
BİM aktüel ürünler, salı ve cuma günleri olmak üzere uygun fiyatlara alıcısı karşısına çıkıyor. Her hafta ihtiyaca yönelik binlerce ürün reyonlarda sahibini bekliyor. 8 Ağustos Cuma aktüel katalogda bu hafta; 50 inç TV 12.490 TL, buz makinesi 3.490 TL, aksiyon kamerası 1.790 TL, hamur yoğurma makinesi 3.490 TL'ye yerini aldı. Mutfak gereçleri, kadın ve erkek tekstil ürünleri cuma günü BİM maketlerde satışta olacak. 8 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde?
BİM indirimli ürünleri, alıcı tarafından haftanın belirli günlerinde katalog üzerinden takip ediliyor. Her bütçeye ve her ihtiyaca yönelik ürün skalasıyla BİM aktüel fırsaları 8 Ağustos'ta raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlarıyla Tefal, Paşabahçe, Kumtel ve Dagi ürünleri reyonlarda olacak. Bu hafta BİM'de ne var? İşte, BİM aktüel ürünler 8 Ağustos...