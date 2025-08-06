BİM 8 Ağustos Cuma aktüel katalog yayında! Bu hafta; buz makinesi, elektrikli bisiklet, vantilatör, düdüklü tencere, kurutmalık satışta

BİM indirimli ürünleri, alıcı tarafından haftanın belirli günlerinde katalog üzerinden takip ediliyor. Her bütçeye ve her ihtiyaca yönelik ürün skalasıyla BİM aktüel fırsaları 8 Ağustos'ta raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlarıyla Tefal, Paşabahçe, Kumtel ve Dagi ürünleri reyonlarda olacak. Bu hafta BİM'de ne var? İşte, BİM aktüel ürünler 8 Ağustos...