Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor

BİM’de bu salı satışa sunulacak ürünler yayımlanan yeni katalogla birlikte belli oldu. BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu açıklandı. BİM’de bu hafta elektronik ev ürünlerinden ankastre sete, ütüden, kahve makinesine elektrikli bisikletten televizyona, akıllı saatten mouse onlarca farklı ürün raflarda yerini alacak. BİM’de bu hafta Cep Telefonu: 6.250 TL, Kablolu Mouse: 1.390 TL, Bluetooth Hoparlör 399 TL, 65" Ultra HD Google TV: 11.990 TL, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak Ayaklı Vantilatör: 999 TL, Blender Seti: 1.290 TL, Tost Makinesi: 1.690 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 1

Aktüel ürün kataloglarını takip edenler için BİM 13-16 Mayıs kataloglarını paylaştı. Ocak-fırın-davlumbaz üçlüsü 8.950 TL ve 9.250 TL'ye BİM şubelerinde olacak. Sürgülü aspiratör 1.350 TL, valiz çeşitleri 749/849/949 ve 999 TL, izolasyonlu çanta 369 TL'ye satılıyor olacak. BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 2

BİM 13-16 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER

Kakaolu Fındık Kreması 630 g: 99 TL
Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g: 59 TL
Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 g: 29 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar: 17 TL
Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi : 35 TL
Kurabiye 175 g: 75 TL
Yumuşak Şeker Party Mix 400 g: 59 TL
Kavrulmuş Badem 300 g: 149,50 TL
Tuzlu Leblebi 200 g: 27,50 TL
Yağlı Süt 1 L: 24,50 TL

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 3

Bebek Bezi Aylık Paket: 319 TL
Kağıt Havlu Extra 8'li: 95 TL
Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 Kg: 325 TL
Tuvalet Kağıdı 24'lü: 189 TL
Çamaşır Suyu (Klasik/Hyppo): 69,50 TL
Masaj Başlıklı Selülit Kremi : 299 TL
Metal Başlıklı Yüz Bakım Kremi: 279 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı (Renkliler/Beyazlar): 89 TL
Bulaşık Makinesi Kapsül: 199TL
Deodorant: 159 TL
Maskara: 125 TL
Stick Allık: 125 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı: 69 TL
Şampuan 1000 ml: 79 TL
Ruj: 125 TL
Sıvı Sabun: 85 TL
Temizleme Jeli:125 TL
Pamuklu Patik Çorap: 39 TL

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 4

Turbo Siyah Ankastre Set (Fırın, Davlumbaz, Ocak): 8.950 TL
Ayaklı Vantilatör: 999 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set (Fırın, Davlumbaz, Ocak): 9.250,00 TL
Blender Seti: 1.290 TL
Mikser: 1.290 TL
Doğrayıcı: 1.250 TL
Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge ve Paspas: 6.990 TL
El Blenderı: 790 TL
Tavan Vantilatörü: 699 TL
Sürgülü Aspiratör: 1.350 TL
Ütü: 990 TL
Tost Makinesi: 1.690 TL
2'li Türk Kahve Makinesi: 4.490 TL

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 5

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL
65" Ultra HD Google TV: 11.990 TL
32" HD Ready Led TV: 4.290 TL
Cep Telefonu: 6.250 TL
Kablolu Mouse: 1.390 TL
Akıllı Saat: 599 TL
Kablosuz Hoparlör: 499 TL
Işıklı Tripod: 199 TL
Bluetooth Hoparlör: 399 TL
Dijital Panda Çizim Tableti: 199 TL
Akım Korumalı 3'lü: 399 TL

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 6

25 Parça Piknik Seti: 199 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler: 89 TL
Kapaklı Kavurma Sacı: 499 TL
Emaye Közmatik: 109 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi: 119 TL
Buzluk Termos: 699 TL
Musluklu Piknik Termos: 349 TL
Buz Aküsü: 18,50 TL
Katlanır Piknik Sepeti: 399 TL
Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası: 279 TL
Salata Servis Seti: 35 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 39 TL
Yaylı Masa Örtüsü Kıskaç 4'lü: 19,50 TL

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 7

3'lü Meşrubat Bardağı: 99 TL
3'lü Su Bardağı: 89 TL
6'lı Çay Bardağı: 109 TL
3'lü Kahve Yanı Su Bardağı: 59 TL
Karnıyarık Tenceresi: 399 TL
Çiçek Desenli Pasta Tabağı: 199 TL
Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı: 239 TL
Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik: 249 TL
Saklama Kabı Çeşitleri: 59/79/89 TLL
Cam Kupa: 109 TL
Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri: 129 TL
Renkli Cam Su Şişesi: 149 TL
Bambu Sunum Ürünleri: 169 TL
Yuvarlak Çerezlik: 159 TL
Metal Kulplu Bambu Hasır Sunumluk: 279 TL

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 8

Valiz Çeşitleri: 749/849/949/999 TL
Kadın-Erkek Pantolon Çeşitleri: 249/279 TL
Kaşkorse Takım Kadın: 289 TL
Erkek Pijama Takımı: 349 TL
Kalın Taban Terlik: 139 TL
Cep Secadesi: 79 TL
Spor Çanta: 279 TL

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 9

Termo İzolasyonlu Çanta: 369 TL
Termo Piknik Çantası ~25 L: 189 TL
Termo Piknik Çantası ~15 L: 169 TL
Termos Çanta ~8 L: 279 TL
Termo Piknik Çantası ~8 L: 149 TL
Termo Piknik Çantası ~4 L: 129 TL
Termo Sırt Çantası ~18 L: 339 TL
Yüz Havlusu ~50x70 cm: 75 TL
El Havlusu ~30x50 cm: 34,50 TL
Mutfak Bezi ~50x50 cm (2'li): 59,50 TL
Pvc Masa Örtüsü ~140x180 cm: 149 TL
Piknik Hasırı ~150x210 cm: 299 TL
Piknik Hasırı ~120x180 cm: 219 TL

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 10

Riminio Oturma Grubu 5 Parça: 7.999 TL
3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak: 7.500 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 1.990 TL
Metal Ayakkabılık: 1.290 TL
Tek Kapaklı 5 Bölmeli Dolap: 1.550 TL
Ahşap Çocuk Yatağı: 999 TL
Oyuncak El Konsolu: 169 TL
Oto Çekici Araba: 219 TL
Konuşan Defne Bebek ~60 cm: 469 TL
Oyuncak Blok Küp Tak: 239 TL
Boyama Kitapları (Çeşitli): 19,50 TL

Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor - 11

Latte Oturma Grubu Minderli 2'li: 3.950 TL
Queen Rattan Koltuk: 269 TL
Örgü Koltuk: 650 TL
Plastik Örgü Tabure: 109 TL
Mermer Desenli Masa 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti: 1.190 TL
Katlanır Sehpa: 499 TL
Semaver: 999 TL
Katlanır Oluklu Izgara Mangal: 795 TL
Oluklu Izgara Mangal: 595 TL
Emaye Katlanır Mangal: 695 TL
Mangal İçin Çelik Maşa: 449 TL
Pompalı Termos: 1.290 TL
Çelik Termos: 479 TL
Tutuşturucu Jel: 69 TL
Solar Dekoratif Bahçe Lambası: 399 TLL
Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 10'lu: 29 TL
Begonya Saksı: 49/75/99/29 TL

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