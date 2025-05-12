Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor
BİM’de bu salı satışa sunulacak ürünler yayımlanan yeni katalogla birlikte belli oldu. BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu açıklandı. BİM’de bu hafta elektronik ev ürünlerinden ankastre sete, ütüden, kahve makinesine elektrikli bisikletten televizyona, akıllı saatten mouse onlarca farklı ürün raflarda yerini alacak. BİM’de bu hafta Cep Telefonu: 6.250 TL, Kablolu Mouse: 1.390 TL, Bluetooth Hoparlör 399 TL, 65" Ultra HD Google TV: 11.990 TL, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak Ayaklı Vantilatör: 999 TL, Blender Seti: 1.290 TL, Tost Makinesi: 1.690 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
Aktüel ürün kataloglarını takip edenler için BİM 13-16 Mayıs kataloglarını paylaştı. Ocak-fırın-davlumbaz üçlüsü 8.950 TL ve 9.250 TL'ye BİM şubelerinde olacak. Sürgülü aspiratör 1.350 TL, valiz çeşitleri 749/849/949 ve 999 TL, izolasyonlu çanta 369 TL'ye satılıyor olacak. BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde?