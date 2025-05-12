Yarın satışta! BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: Salı günü BİM'e; elektrikli süpürge, blender, kahve ve tost makinesi ile ütü geliyor

Aktüel ürün kataloglarını takip edenler için BİM 13-16 Mayıs kataloglarını paylaştı. Ocak-fırın-davlumbaz üçlüsü 8.950 TL ve 9.250 TL'ye BİM şubelerinde olacak. Sürgülü aspiratör 1.350 TL, valiz çeşitleri 749/849/949 ve 999 TL, izolasyonlu çanta 369 TL'ye satılıyor olacak. BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde?