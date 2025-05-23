BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri

BİM aktüel ürünler kataloğu, fırsat ürünlerini yakından takip edenlerin gündeminde. BİM'de salı günü, mutfağın olmazsa olmaz ürünleri satışa çıkıyor. 30 Mayıs Cuma günü ise; elektrikli bisiklet 14,950 TL, hasır oto minderi 275 TL, süpürge 6.190 TL, çelik kasa 1.950 TL, temizlik seti 729 TL, 2'li düdüklü tencere seti 1.199 TL, valiz çeşitleri satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 1

BİM kataloğunu bekleyenler için salı ve cuma gününe özel ürünler satışa çıkıyor. 7'den 70'e herkesin ihtiyacına yönelik aktüel katalog yayımlandı. Mutfak, dekorasyon, araç düzenleyici ekipmanları, oyuncaklar, tekstil tüm kategoride birçok çeşit ürün raflara çıkıyor. 27 - 30 Mayıs aktüel katalog...

TÜRKİYE HABERLERİ

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 2

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 MAYIS

Bergamot Aromalı Siyah Çay - 75 TL

Aromalı İçecek Çeşitleri - 39,50 TL

Ayva Lokumu - 89 TL

2 Katlı Tiramisu Keki - 69 TL

Sütlü Kakaolu Fındık Kreması - 109 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 3

12 KG Peros Toz Deterjan - 329 TL

Solo Tuvalet Kağıdı - 289 TL

Molfix Bebek Bezi - 329 TL

Yumoş Sıvı Deterjan - 154 TL

PAtik Çorap Çeşitleri Kadın-Erkek - 19,50 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 4

BİM ALTÜEL KATALOG 30 MAYIS

Elektrikli Biziklet - 14,950 TL

Araç İçi Düzenleyici - 249TL

Hasır Koltuk Minderi - 275 TL

Oto Güneşlik - 79 TL

Motor Yağı - Kir Temizleyici - 45 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 5

Siyah Cam Ankastre Set - 8.690 TL

Mikrodalga Fırın - 2.499 TL

Şarjlı Dik Süpürge - 4.790 TL

Mini Blender Set - 1.449 TL

Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi - 3.490 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 6

Klima - 24.990 TL

TCL Smart LED TV- 11.750 TL

Casper Cep Telefonu - 9.250 TL

Çelik Kasa - 1.950 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 7

Ultra Temizlik Seti - 729 TL

7 Parça Çerezlik - 249 TL

Banyo Seti - 349 TL

Salata Seti 5 'li - 249 TL

Latte Bardağı - 89 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 8

Karnıyarık Tenceresi - 429 TL

Çaydanlık - 599 TL

Alüminyum Döküm 2'li Sahan Seti - 549 TL

6'lı Fincan Seti - 209 TL

4'lü Pasta Tabağı - 399 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 9

Büyük Boy Valiz - 879 TL

Orta Boy Valiz - 759 TL

Dört Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 219 TL

Kilim - 189 TL

Yüksek Tabanlı Tek Tokalı Terlik - 119 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 10

Eğlenceli Reflesks Oyuncağı - 189 TL

Robota Dönüşen Araçlar - 69 TL

Oyuncak Çamaşir Makinesi / Fırın - 149 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 11

Şort Takım (Kadın) - 329 TL

Şort Takım (Erkek) - 255 TL

Koltuk Örtüsü - 149 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi - 249 TL

Flamlı Eşarp - 79 TL

BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri - 12

6-24 Ay Zeki Bebel Kütüphanesi - 279 TL

Denge Oyunu - 119 TL

Oyuncak İş Araçları - 119 TL

Oyunak Hava Araçları - 119 TL

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