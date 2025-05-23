BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri
BİM aktüel ürünler kataloğu, fırsat ürünlerini yakından takip edenlerin gündeminde. BİM'de salı günü, mutfağın olmazsa olmaz ürünleri satışa çıkıyor. 30 Mayıs Cuma günü ise; elektrikli bisiklet 14,950 TL, hasır oto minderi 275 TL, süpürge 6.190 TL, çelik kasa 1.950 TL, temizlik seti 729 TL, 2'li düdüklü tencere seti 1.199 TL, valiz çeşitleri satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM kataloğunu bekleyenler için salı ve cuma gününe özel ürünler satışa çıkıyor. 7'den 70'e herkesin ihtiyacına yönelik aktüel katalog yayımlandı. Mutfak, dekorasyon, araç düzenleyici ekipmanları, oyuncaklar, tekstil tüm kategoride birçok çeşit ürün raflara çıkıyor. 27 - 30 Mayıs aktüel katalog...