BİM aktüel 27 Mayıs Salı - 30 Mayıs Cuma: BİM aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli bisiklet, şarjlı süpürge, elektrikli barbekü, kule tipi vantilatör, valiz çeşitleri

BİM kataloğunu bekleyenler için salı ve cuma gününe özel ürünler satışa çıkıyor. 7'den 70'e herkesin ihtiyacına yönelik aktüel katalog yayımlandı. Mutfak, dekorasyon, araç düzenleyici ekipmanları, oyuncaklar, tekstil tüm kategoride birçok çeşit ürün raflara çıkıyor. 27 - 30 Mayıs aktüel katalog...