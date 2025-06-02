BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi

İndirimli ürünler için haftanın belirli tarihlerinde aktüel katalog yayımlanıyor. BİM marketlere bayram öncesinde gelen binbir çeşit ürün satışta olacak. Mutfak, gıda, tekstil, oyuncak, teknoloji gibi her kategoriden ürün BİM'de alıcılarla buluşuyor. 3 Haziran Salı BİM aktüel ürünlerde de, sıcak yaz aylarının gelmesiyle Fuji klima 22.990 TL'ye yerini aldı. Philips dikey süpürge 8.990 TL, çaydanlık 949 TL, kızartma tenceresi 549 TL'ye satışa çıkıyor.