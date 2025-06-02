BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden uygun fiyatlı ürünler 3 Haziran günü BİM market raflarında yerini alıyor. Kurban Bayramı öncesinde BİM'e; gıda ürünleri, telefon ve aksesuarları, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, midi fırın, Türk kahvesi makinesi, kadın ve erkek terlik çeşitleri, mutfak gereçleri ve oyuncaklar geliyor. Farklı ürünleri indirimli fiyata almak isteyenler BİM aktüel kataloğu takip ediyor. 3 Haziran BİM aktüel katalog...

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 1

İndirimli ürünler için haftanın belirli tarihlerinde aktüel katalog yayımlanıyor. BİM marketlere bayram öncesinde gelen binbir çeşit ürün satışta olacak. Mutfak, gıda, tekstil, oyuncak, teknoloji gibi her kategoriden ürün BİM'de alıcılarla buluşuyor. 3 Haziran Salı BİM aktüel ürünlerde de, sıcak yaz aylarının gelmesiyle Fuji klima 22.990 TL'ye yerini aldı. Philips dikey süpürge 8.990 TL, çaydanlık 949 TL, kızartma tenceresi 549 TL'ye satışa çıkıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 2

BİM AKTÜEL KATALOG 3 HAZİRAN SALI

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV 16.495 TL
50 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV 13.490 TL
Oppo Cep Telefonu 9.250 TL
Kablosuz Speaker 349 TL
Kablosuz Mouse 579 TL

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 3

3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL
Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
XXL Midi Fırın 2.750 TL
Klima 22.990 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
El Mikseri 799 TL

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 4

1 L Yağlı Süt 24,50 TL
5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 299 TL
1 L Çilekli Kefir 59,50 TL
Soslu Piliç Kanat 119 TL
Bıldırcın Yumurtası 35 TL

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 5

1 KG Siyah Zeytin 179,50 TL
5 KG Zeytin Yağı 745 TL
Salata Toping Çeşitleri 23,50 TL
1 KG Çilek Reçeli 79,50 TL
Makarna Çeşitleri 14,75 TL

5 L Beyaz Sirke 69, 50 TL

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 6

Polo Pike T-Shirt 339 TL
Cüzdan (Erkek) 239 TL
Kadın Terlikleri 49 TL
Erkek Terlikleri 59 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL
Pötikare Masa Örtüsü 79 TL

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 7

Baza Kutu Hurç 99 TL
Mega Kutu Hurç 115 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL
Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 8

4'lü Uzun Saklama Kabı 89 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 TL
Hazneli Cam Silici 119 TL
Kilitli Saklama Kabı 59 TL
Erzak Kabı 21 TL
Dekoratif Çay Tabağı 35 TL

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 9

Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL
Çaydanlık 949 TL
Çay Seti 249 TL
Baton Kek Kalıbı 159 TL
Standlı Yağdanlık 129 TL
Güveç Tenceresi 109 TL
Cam Baharatlık 29 TL

BİM aktüel 3 Haziran Salı: BİM indirimli ürünler kataloğunda; TV, cep telefonu, elektrikli bisiklet, klima, erkek t-shirt, hurç çeşitleri, erzak kapları, kızartma tenceresi - 10

Çift Katlı Çelik Termos 799 TL
Oyuncak İlk Motorum 399 TL
Oyuncak Kamyon 189 TL
Sesli Işıklı Dönüşen Robot 279 TL
Oyuncak Bebek Seti 44 TL
Oyuncak Oturaklı Puset 189 TL

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