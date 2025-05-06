BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta binlerce çeşit ürünü uygun fiyata alıcılara sunan BİM marketlerde 9 Mayıs 2025 Cuma günü, ev tekstilinden mutfak gereçlerine, oyuncaklardan küçük ev aletlerine sayısız ürün geliyor. Katalogda özellikle kumandalı yüksek hızlı spor araba, 4*4 arazi aracı öne çıkıyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünler var?

BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap - 1

Aktüel katalog bekleyişi son buldu. BİM 9 Mayıs aktüel ürünleri raflara çıkmak için gün sayıyor. 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü'ne özel hediyelik ürün çeşitleri de alıcıların ilgisini çekecek türden. Ayrıca BİM marketlere kadın-erkek ve çocuk terlikleri 89/119/105/125 TL'ye geliyor. 31,50 TL fiyatında terlik süsleri de raflarda olacak. 9 Mayıs BİM aktüel ürünler listesi...

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BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap - 2

9 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba: 12.950 ₺
4x4 Arazi Aracı: 7.950 ₺
Pelüş Zürafa: 549 ₺
Araba Seti Çeşitleri: 219 ₺
Işıklı Paten: 669 ₺
Renkli Balonlar (25'li): 49,50 ₺
Oyuncak Dondurma Arabası: 229 ₺
Dikenli Işıklı Oyuncak Toplar: 79 ₺
Oyuncak Dev Araba: 459 ₺
Büyük Tekerlekli Dino Arabalar: 89 ₺
Oyuncak Dinozor Rampalı Tır: 399 ₺
Oyuncak Tombul Temizlik Seti: 144,50 ₺
Arabalı Dönüşen Robot: 179 ₺
Kasklı Tamir Seti: 119 ₺
Oyuncak Bulaşık Sepeti: 145 ₺
Oyuncak Yazar Kasa Hamburger: 479 ₺
Oyuncak Doktor Seti: 79 ₺
Tekli Oyun Hamuru: 17,50 ₺
Oyuncak Meyve Kasası: 159 ₺
Oyuncak Çek Çekli Market Sepeti: 179,00 ₺
Lisanslı Köpük Balon: 14,50 ₺
Pelüş Oyuncak Fil: 459 ₺
Desenli Küçük Top: 69 ₺
Oyuncak Puset: 179 ₺
Oyuncak Arabalı Feribot: 229 ₺

BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap - 3

Kumtel Mini Buzdolabı: 5.250 ₺
Fakir Torbasız Elektrikli Süpürge Atria: 3.450 ₺
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 2.890 ₺
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 750 ₺
1875 Mega Blender Set: 1.890 ₺
Heifer Çay Makinesi: 1.490 ₺
Kumtel 70 L Midi Fırın: 2.500 ₺
Kumtel Fondü Seti: 599 ₺
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.390 ₺
Range Dikey Elektrikli Süpürge: 999 ₺
Oral-B Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası: 990 ₺
Oral-B 6'lı Başlık: 590 ₺
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 749 ₺
Range Seramik Plakalı Düzleştirici: 329 ₺
Şarjlı Sprey Mop: 1.950 ₺

BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap - 4

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.495 ₺
Casper Via M40 Cep Telefonu: 6.490 ₺
LG 65 İnç 4K HDR10 WebOS QNED TV: 42.900 ₺
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 13.490 ₺
Senna 43 İnç Frameless Full HD LED Google TV: 8.490 ₺
Rivero Motosiklet: 69.000 ₺
Havit ANC Aktif Gürültü Önleyici Kulaklık: 699,00 ₺
Havit Akıllı Saat (M9006): 699,00 ₺
Blaupunkt TWS Kulaklık: 599,00 ₺
Polosmart Party Speaker: 999 ₺
Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık: 449 ₺
Polosmart Nostaljik Radyo: 799 ₺
Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon: 299 ₺
Polosmart Akım Korumalı Priz: 279 ₺

BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap - 5

Tefal Düdüklü Tencere (6 L): 4.999 ₺
Tefal Krep Tavası: 549 ₺
Tefal Wok Tava: 799 ₺
Tefal Simplicty Tava: 549 ₺
Tefal Simplicty Tava: 699 ₺
Tefal Manuel Rondo: 649 ₺
Chef's 2'li Tava Seti: 499 ₺
Ocak Üstü Tost Tavası: 649 ₺
Kare Dik Kenarlı Tepsi: 65 ₺
Üç Tekerli Pazar Arabası: 399 ₺
Cam Ayaklı Şekerlik Çeşitleri: 119 ₺
Cam Dondurmalık/Kase Çeşitleri: 119 ₺
Cam Kahve Yanı Bardak (6'lı): 139 ₺

BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap - 6

Saklama Kabı Çeşitleri: 49,00 ₺
Melamin Kek Fanusu ve Spatula Seti: 249 ₺
Ahşap Sunumlu Köşeli Baharatlık Seti: 229 ₺
Ayaklı Ahşap Kulplu Erzak Kabı: 239 ₺
3 Katlı Kristal Baharat Rafı: 149 ₺
Servis Seti: 139 ₺
Root Masa-Sofra: 549 ₺
Vantuzlu Kaymaz Banyo Paspası: 119 ₺

BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap - 7

Borcam Kapaklı Tencere: 329 ₺
Niagara Sürahi: 199 ₺
Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 55 ₺
Aurora Büyük Oval Kase: 279 ₺
Fırın Seti: 479 ₺
Borcam Baton Kek Kalıbı: 159 ₺
Aurora Oval Servis Tabak: 199 ₺
Aurora Oval Servis Tabak: 99,00 ₺
Gala Ayaklı Çay Bardağı 4'lü: 179 ₺

BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap - 8

Kadın Terlikleri: 105/125 TL
Erkek Terlikler: 95/105 TL
Çocuk Terlikleri: 89/105 TL

BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap - 9

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.290 ₺
Nakışlı Havlu Çeşitleri: 79/129 TL
Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 299 ₺
Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 359 ₺
Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü: 369 ₺
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 219 ₺
Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 259 ₺
Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü: 309 ₺
Banyo Paspas Seti (2 Parça): 239 ₺
Molnella Çift Kişilik Pike: 299 ₺
Molnella Tek Kişilik Pike: 259 ₺

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