BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta binlerce çeşit ürünü uygun fiyata alıcılara sunan BİM marketlerde 9 Mayıs 2025 Cuma günü, ev tekstilinden mutfak gereçlerine, oyuncaklardan küçük ev aletlerine sayısız ürün geliyor. Katalogda özellikle kumandalı yüksek hızlı spor araba, 4*4 arazi aracı öne çıkıyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünler var?
Aktüel katalog bekleyişi son buldu. BİM 9 Mayıs aktüel ürünleri raflara çıkmak için gün sayıyor. 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü'ne özel hediyelik ürün çeşitleri de alıcıların ilgisini çekecek türden. Ayrıca BİM marketlere kadın-erkek ve çocuk terlikleri 89/119/105/125 TL'ye geliyor. 31,50 TL fiyatında terlik süsleri de raflarda olacak. 9 Mayıs BİM aktüel ürünler listesi...