BİM aktüel 9 Mayıs 2025: BİM'de hangi ürünler satışta? Aktüel katalogda: Arazi Aracı, Çocuk Pateni, Mini Buzdolabı, Motosiklet, Çok Amaçlı Dolap

Aktüel katalog bekleyişi son buldu. BİM 9 Mayıs aktüel ürünleri raflara çıkmak için gün sayıyor. 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü'ne özel hediyelik ürün çeşitleri de alıcıların ilgisini çekecek türden. Ayrıca BİM marketlere kadın-erkek ve çocuk terlikleri 89/119/105/125 TL'ye geliyor. 31,50 TL fiyatında terlik süsleri de raflarda olacak. 9 Mayıs BİM aktüel ürünler listesi...