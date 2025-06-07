Aktüel ürünler, zincir marketlerin en dikkat çeken ve indirimli fırsat ürünlerinin yer aldığı kategoridir. BİM marketlerin 10-13 Haziran aktüel ürünleri de belli oldu. Salı ve cuma günü vatandaşlar, BİM marketlerden ihtiyacı olan ve uzun süredir beklediği tüm parçaları tamamlayabilecek. İşte, BİM 10-13 Haziran aktüel ürünler...