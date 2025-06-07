BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, Halı&Koltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor...
BİM aktüel kataloğu yayında. 10 Haziran Salı günü mutfağa ve temizlik ürünlerine dair tüm gıda ürünleri raflarda yerini alıyor. 13 Haziran Cuma günü ise; motosiklet ekipmanları, TV ve cep telefonu çeşitleri, yazıcı, mini buzdolabı, elektrikli süpürge ve halı/koltuk yıkama makinesi, buz makinesi, kavanoz çeşitleri, tava çeşitleri ve tencereler satışa çıkıyor. Aktüel katalogları yakından takip edip eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek isteyenler için 10-13 Haziran BİM aktüel katalog haberimizde.
Aktüel ürünler, zincir marketlerin en dikkat çeken ve indirimli fırsat ürünlerinin yer aldığı kategoridir. BİM marketlerin 10-13 Haziran aktüel ürünleri de belli oldu. Salı ve cuma günü vatandaşlar, BİM marketlerden ihtiyacı olan ve uzun süredir beklediği tüm parçaları tamamlayabilecek. İşte, BİM 10-13 Haziran aktüel ürünler...