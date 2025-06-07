BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, Halı&Koltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor...

BİM aktüel kataloğu yayında. 10 Haziran Salı günü mutfağa ve temizlik ürünlerine dair tüm gıda ürünleri raflarda yerini alıyor. 13 Haziran Cuma günü ise; motosiklet ekipmanları, TV ve cep telefonu çeşitleri, yazıcı, mini buzdolabı, elektrikli süpürge ve halı/koltuk yıkama makinesi, buz makinesi, kavanoz çeşitleri, tava çeşitleri ve tencereler satışa çıkıyor. Aktüel katalogları yakından takip edip eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek isteyenler için 10-13 Haziran BİM aktüel katalog haberimizde.

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 1

Aktüel ürünler, zincir marketlerin en dikkat çeken ve indirimli fırsat ürünlerinin yer aldığı kategoridir. BİM marketlerin 10-13 Haziran aktüel ürünleri de belli oldu. Salı ve cuma günü vatandaşlar, BİM marketlerden ihtiyacı olan ve uzun süredir beklediği tüm parçaları tamamlayabilecek.  İşte, BİM 10-13 Haziran aktüel ürünler...

TÜRKİYE HABERLERİ

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 2

10 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

1 KG Piliç Bonfile 149 TL

1 KG Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 259 TL

3 KG İçim Az Yağlı Yoğurt 95 TL

1 KG Piliç Acılı Kebap 119 TL

2 L Ayran 59 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 3

1 L Karışık Tropik Meyve Aromalı İçecek 22,50 TL

Kakaolu Fındık Kreması 175 TL

Red Bull Enerji İçeceği 4*250 ml 149 TL

Patates Cipsi Çeşitleri 27,50 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 4

Yüzey Temizlik Havlusu 99 TL

Duru Şampuan 59 TL

Sıvı Deterjan 89 TL

Bulaşık Makinesi Parlatıcı 89 TL

3 ml Sıvı Sabun 69 TL

Parfümlü Kolonya 99 TL

Erkek Boxer 125 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 5

13 HAZİRAN BİM AKTÜEL

Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL

Motosiklet Intercom Sistem 2.750 TL

Motosiklet Kameralı Intercom Sistemi 4.450 TL

Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 6

32 İNÇ Smart Led TV 6.790 TL

Tecno Cep Telefonu 7.990 TL

Tanklı Yazıcı 7.490 TL

Kablolu Gaming Klavye 499 TL

Powerbank 799 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 7

Mini Buzdolabı 5.990 TL

Ayaklı Vantilatör 1.350 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

Portatif Klima 8.900 TL

Buz Makinesi 2.990 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 8

Kapaksız Kavanoz Çeşitleri 21/15/14 TL

Kavanoz Kapağı 2,50 TL

Dekorlu Meşrubat Bardağı 55 TL

Tava 249 TL

Çelik Sunum Tepsi Çeşitleri 65 TL

Kek Kalıpları 149 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 9

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

6 Katlı Modüler Raf 479 TL

Musluklu Termos 399 TL

2 Katlı Saklama Kabı 69 TL

Vakumlu Baharatlık 22 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 10

Polo Yaka Tişört 329 TL

Kısa Kol Gömlek Çeşitleri 469/599 TL

Erkek Şort Takım 479 TL

Erkek Saat&Bileklik Seti 249 TL

Kep 69 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 11

Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL

Elektrikli Dartboard 699 TL

Antrenman Merdiveni 199 TL

Futbol Kaleci Eldiveni Çocuk 499 TL

Parlayan Basketbol Topu 599 TL

BİM aktüel katalog 10-13 Haziran 2025: BİM'e yeni hafta; Motosiklet Çantası, Motosiklet Intercom Sistmi, Portatif Klima, HalıKoltuk Yıkama Makinesi, 6 Katlı Modüler Raf geliyor... - 12

4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.499 TL

3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL

Plaj Sandalyesi 299 TL

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