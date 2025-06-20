BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor
BİM'in 24-27 Haziran aktüel katalogları yayımlandı. Salı ve cuma olmak üzere haftanın iki günü tüm ihtiyaçları gidermeye yönelik ürünler raflarda yer alıyor. Beyaz eşya, mutfak ekipmanları, ev tekstil, hijyen ürünleri ve dekorasyon gibi her kategoride binlerce çeşit fırsat ürünü uygun fiyatlara satışa çıkıyor. 24-27 Haziran aktüel ürünler arasında; Casper cep telefonu 6.790 TL, katlanır mini masaüstü vantilatör 229 TL, 3'lü bambu sunum tabağı 319 TL, valiz çeşitleri 879-689 TL arası fiyatlar, çok amaçlı alt açma 349 TL, akülü Range Rover 25.000 TL'ye alıcılarını bekleyecek. İşte, BİM aktüel katalog yeni...
BİM marketlerde, haftanın iki günü akıl almaz ürünler inanılmaz fiytalara satışa çıkıyor. Gıda, hijyen, kozmetik, dekorasyon, ev tekstil, moda, teknoloji gibi her kategoride ürünü BİM'de bulmak mümkün. BİM aktüel afişler, gereksinimlerini tamamlayacaklar tarafından her hafta takip ediliyor. Önümüzdeki hafta BİM'de neler var?