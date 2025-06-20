BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor

BİM'in 24-27 Haziran aktüel katalogları yayımlandı. Salı ve cuma olmak üzere haftanın iki günü tüm ihtiyaçları gidermeye yönelik ürünler raflarda yer alıyor. Beyaz eşya, mutfak ekipmanları, ev tekstil, hijyen ürünleri ve dekorasyon gibi her kategoride binlerce çeşit fırsat ürünü uygun fiyatlara satışa çıkıyor. 24-27 Haziran aktüel ürünler arasında; Casper cep telefonu 6.790 TL, katlanır mini masaüstü vantilatör 229 TL, 3'lü bambu sunum tabağı 319 TL, valiz çeşitleri 879-689 TL arası fiyatlar, çok amaçlı alt açma 349 TL, akülü Range Rover 25.000 TL'ye alıcılarını bekleyecek. İşte, BİM aktüel katalog yeni...

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 1

BİM marketlerde, haftanın iki günü akıl almaz ürünler inanılmaz fiytalara satışa çıkıyor. Gıda, hijyen, kozmetik, dekorasyon, ev tekstil, moda, teknoloji gibi her kategoride ürünü BİM'de bulmak mümkün. BİM aktüel afişler, gereksinimlerini tamamlayacaklar tarafından her hafta takip ediliyor. Önümüzdeki hafta BİM'de neler var?

TÜRKİYE HABERLERİ

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 2

24-27 HAZİRAN 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

24 Haziran Salı

1 KG Aşureik Buğday 24,75 TL

Kapaklı Aşure Kabı 27,50 TL

Makarna Çeşitleri 14,75 TL

5 KG Baldo Pirinç 335 TL

1 KG Siyah Zeytin 125 TL

1 KG Bulgur Çeşitleri 34,50 TL

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 3

Baby Bebek Bezi 245 TL

40'lı Tuvalet Kağıdı 249 TL

5 KG Çamaşır Yumuşatıcısı 105 TL

Sıvı Deterjan 164 TL

Hijyenik Ped 69 TL

Yapışkanlı Silikon Dekolte Sütyen 189 TL

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 4

27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL

55 İNÇ Ultra HD Google TV 14.990 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu 6.500 TL

Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

Sügülü Aspiratör 1.390 TL

Mini Blender Seti 1.499 TL

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 5

3'lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL

Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz 89-99 TL

Boncuk Şekilli Bardak 99 TL

Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

Yağlık 24 TL

Krema Pompası 55 TL

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 6

Slikon Mama Tabağı 499 TL

Slikon Kase 399 TL

Kaşıklı Bebek Termosu 289 TL

Süt/Mama Kabı 43 TL

Oyuncak Kutusu 399 TL

Derin Tencere 469 TL

3 Bardaklı Çelik Termos 549 TL

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 7

Valiz Çeşitleri 689-759-879 TL

Erkek Şort 199 TL

Kadın Cüzdan 199 TL

Bermuda Çocuk Şapkası 79 TL

Çocuk Sandaleti 115 TL

Erkek Terlik 89 TL

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 8

Çok Amaçlı Alt Açma 349 TL

Tekli Karma Bebek Body 69 TL

Çocuk Nevresim Seti 289 TL

Bebek Alez 99 TL

Aplikeli Penye Ter Bezi 45 tL

Çok Amaçlı Organizer169 TL

Baskılı Termo Yemek Çantası 149 TL

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 9

İki Kapaklı Ayakkabı Dolabı 1.750 TL

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.290 TL

Akülü Renegade 32.990 TL

Akülü Chevrolet 25.000 TL

Akülü Range Rover 25.000 TL

Akülü Volvo Kepçe 39.000 TL

BİM aktüel katalog 24 - 27 Haziran: Önümüzdeki hafta BİM'e; bebek bezi, tuvalet kağıdı, klima, valiz çeşitleri, nevresim seti, akülü araba geliyor - 10

Lisanslı Metal Arabalar 199 TL

Oyuncak Yarış Arabası 129 TL

Kurbağa Top Yakalama Oyunu 189 TL

Top Atan Oyuncak 299 TL

Oyuncak Meyve Kesme 115 TL

Oyuncak Hayvanlar 89 TL

Oyuncak Bahçe Aletleri Seti 159 TL

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