BİM Aktüel Kataloğu 25-28 Mart | Airfryer, mini ütü, süpürge, ve dekoratif ürünler satışta
BİM 25 Mart Aktüel Kataloğu’nda yer alan ürünler bugün satışa çıktı. BİM market raflarında bu hafta farklı özelliklerdeki televizyonlar, mini buzdolabı, süpürge, çok amaçlı buharlı temizleme cihazı, airfryer, saç şekillendirici, depilasyon cihazı ve diğer birçok ürün raflarda olacak. BİM’de haftanın en dikkat çeken ürünü ise 4.290 TL etiket fiyatıyla Airfryer oldu. BİM’de Mini Ütü 990 TL, Süpürge 5.975 TL, Mini Buzdolabı 4.975 TL, Düzleştirici 329 TL, Dekoratif Aydınlatma 399 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 25-28 Mart aktüel indirimler ve fiyat listesi…
BİM aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunları tarafından her hafta merakla bekleniyor. Bu hafta BİM'e indirimli birçok gıda ürününün yanı sıra 28 Mart'ta teknolojiden mutfağa, hobiden dekorasyona farklı alanlarda sayısız ürün raflarda yerini alacak. BİM indirimli ürünleri bu hafta!