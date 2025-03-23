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Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu...

BİM marketlere bu hafta gıda ürünleri, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, hobi ve peyzaj ürünleri geliyor! İndirimli fiyatlarla alıcıların beğenisine sunulacak olan BİM 25 - 28 Mart aktüel fırsatları arasında; Bluetooth Hoparlör, Dijitsu 50 İnç ULTRA HD GOOGLE TV, Philips Süpürge, Kumtel Inox Grill Tost Makinesi, Düzleştirici, Solar Aydınlatma Sistemi, Dekoratif Işıklı Şelale, Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri, Budama Testeresi ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte, 25-28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu...

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 1

BİM aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunları tarafından her hafta merakla bekleniyor. Bu hafta BİM'e indirimli birçok gıda ürününün yanı sıra 28 Mart'ta teknolojiden mutfağa, hobiden dekorasyona farklı alanlarda sayısız ürün raflarda yerini alacak. BİM indirimli ürünleri bu hafta!

TÜRKİYE HABERLERİ

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 2

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25-28 MART

Berk Filiz Siyah Çay 100 g 13,50 TL

Jacobs Velvet Foam Gold Çözünebilir Kahve 100 g 109,50 TL

Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 g 45 TL

Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 49,50 TL

Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 29,50 TL

Simbat Siirt Fıstığı 300 g 199 TL

Gürsoy Kavrulmuş Fındık İçi 400 g 199 TL

Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g 109 TL

Meray Ceviz İçi 400 g 190 TL

Züber Granola Bar 49,50 TL

Züber Nohut Cipsi 34,50 TL

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 3

Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 149 TL

Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Yumuşak Klasik Peynir 500 g 139,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL

İçim Labne 3x180 g 99,50 TL

Özlem Et Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL

Yörükoğlu Tereyağı 1000 g 329 TL

Ettat Pişmiş Dana Döner 250 g 99 TL

Iff’s Böğürtlen 350 g 89 TL

Yaban Mersini 110 TL

Dilim Çilek 57 TL

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 4

Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 119 TL

Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 179,90TL

Leke Çıkarıcı Temileme Spreyi 55 TL

Erkek Boxer 125 TL

Yüzey Temizleme Havluzu 64,50 TL

Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL

Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL

Clear Şampuan 600 ml 139 TL

Close Up Diş Macunu 49,50 TL

Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 135 TL

Yazılı Neon Led 399 TL

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 5

Dijitsu 50 İnç ULTRA HD GOOGLE TV 11.490 TL

Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4,390 TL

Casper VIA X30 256 GB Cep Telefonu 6.990 TL

Bluetooth Hoparlör 399 TL

Bluetooth Kulaklık 499 TL

Transformers Bluetooth Kulaklık 899 TL

Transformers Telefon Tutucu 149 TL

Transformers Şarj Kablosu Type-C 175 TL

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 6

Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

Philips Süpürge 5.975 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 1.750 TL

Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL

Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

Cam Doğrayıcı 999 TL

Philips Air Fryer 4.290 TL

Mini Ütü 990 TL

Düzleştirici 329 TL

Arzum Saç Şekillendirici 1.190 TL

Buz Başlıklı Lazer Epilasyon Cihazı 1.790 TL

Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 7

Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL

Solar Duvar Aydınlatma 279 TL

Solar Şık Duvar Aydınlatma 299 TL

Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL

Solar Aydınlatma Sistemi 1.290 TL

Dekoratif Yusufçuk ~8,5 cm 85 TL

Dekoratif Kuş 59 TL

Bambu Rüzgar Zili 229 TL

Dekoratif Saksı Kenarı Sincap 129 TL

Hasır Kuş Yuvası 129 TL

Örme Dekoratif Sepet 149 TL

Dekoratif Işıklı Şelale 979 TL

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 8

Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL

Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL

Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

Pürmüz Seti 319 TL

Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL

Budama Testeresi ~30 cm 159 TL

Budama Makası 199 TL

Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL

Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL

Spiral Hortum Seti 359 TL

Esnek Hortum Seti 399 TL

Makaralı Hortum Seti 459 TL

Bitki Sıvısı 69 TL

10 L Bitki Toprağı 32,50 TL

Bitki Destek Kafesi 59 TL

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 9

Özel Arabalar Serisi 149 TL

Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz-Sil Serisi 189 TL

Dinozora Dönüşen Robot 219 TL

Blok Oyuncak 399 TL

Oyuncak Kediler 229 TL

Oyuncak Pet ve Aksesuarları 239 TL

Terlik Erkek 119 TL

Kadın Terlik 129-139 TL

Pijama Takımı Erkek 359 TL

ABS Valiz Çeşitleri 639 TL

3 kişilik gölgelikli Salıncak 7.500 TL

Yastık Alezi 39,50 TL

Penye Yastık Kılıfı 74 TL

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 10

Dikiş İğnesi Çeşitleri 9,50 TL

Çıtçıt Seti 24,50 TL

Misinalı Şiş Çeşitleri 19,50 TL

Terzi Makası 29,50 TL

Mezura ~1,5 M 15 TL

Perde Düğmesi Çeşitleri 15 TL

Toplu İğne Kutusu 29,50 TL

Angora Yumak 109 TL

Şiş Çeşitleri 26,50 TL

Deluxia Yumak 109 TL

100 G Yazma İpliği 44,50 TL

İğne Oyası İpliği 11,50 TL

Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu... - 11

Pastel Renkli Çay Seti 339 TL

Dik Kenarlı Salata/ Servis Kaseleri 69 - 79 TL

Cam Saklama Kapları 55 - 75 - 89 TL

Elegan Kupa 225 cc 99 TL

Terra Meşrubat Bardağı 475 Cc 109 TL

Terra Su Bardağı 360 Cc 99 TL

Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 49 TL

Bambu Mutfak Seti 139 TL

Mottolu Cam Kupa 250 cc 55 TL

Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 120 cc 239 TL

Keramika Seramik Kahve Fincan Seti 349 TL

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