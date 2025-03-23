Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu...

BİM aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunları tarafından her hafta merakla bekleniyor. Bu hafta BİM'e indirimli birçok gıda ürününün yanı sıra 28 Mart'ta teknolojiden mutfağa, hobiden dekorasyona farklı alanlarda sayısız ürün raflarda yerini alacak. BİM indirimli ürünleri bu hafta!