Salı günü satışta! BİM Aktüel Kataloğu 25 - 28 Mart: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Airfryer, kahve makinesi,saç şekillendirici, ağaç kesme motoru, hortum seti, oturma grubu...
BİM marketlere bu hafta gıda ürünleri, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, hobi ve peyzaj ürünleri geliyor! İndirimli fiyatlarla alıcıların beğenisine sunulacak olan BİM 25 - 28 Mart aktüel fırsatları arasında; Bluetooth Hoparlör, Dijitsu 50 İnç ULTRA HD GOOGLE TV, Philips Süpürge, Kumtel Inox Grill Tost Makinesi, Düzleştirici, Solar Aydınlatma Sistemi, Dekoratif Işıklı Şelale, Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri, Budama Testeresi ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte, 25-28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunları tarafından her hafta merakla bekleniyor. Bu hafta BİM'e indirimli birçok gıda ürününün yanı sıra 28 Mart'ta teknolojiden mutfağa, hobiden dekorasyona farklı alanlarda sayısız ürün raflarda yerini alacak. BİM indirimli ürünleri bu hafta!