BİM aktüel ürünler 22 Nisan Salı: BİM yeni aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Bebek bezi, atlıkarınca gece lambası, parfüm çeşitleri, bakım ürünleri

BİM marketlere yeni haftada birbirinden farklı ürünler uygun fiyatlarda geliyor. Gıda ürünlerinden bebek bakım malzemelerine, kozmetikten tekstil ürünlerine kadar birçok çeşit fırsat raflarda yerini alacak. BİM 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 5 kg Dost yoğurt 159,50 TL, 1500 g Tost Peyniri 299 TL, 500 g Dana/Kuzu Kıyma 189 TL, çikolata çeşitleri 19-49 TL, 2450 g Çikolatalı İçecek Tozu 119 TL, 750 g Çamaşır Deterjanı 129 TL, Bebek Bezi 329 TL'ye satışta olacak. İşte, 22 Nisan BİM kataloğu...

BİM aktüel ürünler 22 Nisan Salı: BİM yeni aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Bebek bezi, atlıkarınca gece lambası, parfüm çeşitleri, bakım ürünleri - 1

Aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapacaklar tarafından günbegün takip ediliyor. BİM 22 Nisan aktüel kataloğu da yayında. Her hafta birbirinden farklı ve çeşitli ürünler indirimli veya uygun fiyatlarla alıcılarına sunuluyor. Yeni haftada da gıda, tekstil, kozmetik, bebek bakım ürünlerine kadar envai çeşit ürünler raflara dizilecek. BİM'de bu hafta hangi ürünler satışta?

TÜRKİYE HABERLERİ

BİM aktüel ürünler 22 Nisan Salı: BİM yeni aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Bebek bezi, atlıkarınca gece lambası, parfüm çeşitleri, bakım ürünleri - 2

BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL
1000 G Yarım Yağlı Eritme Peynir 239 TL
1 L Yağlı Süt 24,50 TL
3*180 G Labne 109 TL
San Sebastian Cheesecake 139,50 TL
Dana Kangal Sucuk 195 TL
2*135 G Dana Islak Hamburger 69 TL
Türk Somon Füme 99 TL
1000 G Piliç Kokteyl Sosis 89 TL

BİM aktüel ürünler 22 Nisan Salı: BİM yeni aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Bebek bezi, atlıkarınca gece lambası, parfüm çeşitleri, bakım ürünleri - 3

Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 32 TL
Sütlü Krema Dolgulu Çikolata 49 TL
Araba Figürlü Sütlü Çikolata 24,50 TL
3'lü Paket Cocostar Bisküvi 45 TL
Çilek Aromalı Kek 7 TL
Çikolatalı İçecek Tozu 119 TL
27'li Elma ve Şeftali Suyu Çeşitleri 219 TL
Milka Çikolata Çeşitleri 45 TL
Ballı Fıstık Ezmesi 99 TL

BİM aktüel ürünler 22 Nisan Salı: BİM yeni aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Bebek bezi, atlıkarınca gece lambası, parfüm çeşitleri, bakım ürünleri - 4

750 G Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL
Tuvalet Kağıdı 169 TL
Kağıt Havlu 59 TL
Palmolive Duş Jeli 89 TL
Gliss Şampuan 89 TL
Molped Hijyenik Ped 59 TL
Neutrogena Peeling Jel 99 TL
Neutrogena Sivilce Karşıtı Nemlendirici Krem 99 TL
Molfix Bebek Bezi 329 TL
Diş Macunu ve Fırça (Yetişkin - Çocuk) 65 TL
Parfüm (Kadın-Erkek) 199 TL
Erkek Boxer 129 TL
Mini Tost Lamba 69 TL
Hello Kity Simli Vücut Spreyi 69 TL

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