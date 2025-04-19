BİM aktüel ürünler 22 Nisan Salı: BİM yeni aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Bebek bezi, atlıkarınca gece lambası, parfüm çeşitleri, bakım ürünleri

Aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapacaklar tarafından günbegün takip ediliyor. BİM 22 Nisan aktüel kataloğu da yayında. Her hafta birbirinden farklı ve çeşitli ürünler indirimli veya uygun fiyatlarla alıcılarına sunuluyor. Yeni haftada da gıda, tekstil, kozmetik, bebek bakım ürünlerine kadar envai çeşit ürünler raflara dizilecek. BİM'de bu hafta hangi ürünler satışta?