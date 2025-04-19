BİM aktüel ürünler 22 Nisan Salı: BİM yeni aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Bebek bezi, atlıkarınca gece lambası, parfüm çeşitleri, bakım ürünleri
BİM marketlere yeni haftada birbirinden farklı ürünler uygun fiyatlarda geliyor. Gıda ürünlerinden bebek bakım malzemelerine, kozmetikten tekstil ürünlerine kadar birçok çeşit fırsat raflarda yerini alacak. BİM 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 5 kg Dost yoğurt 159,50 TL, 1500 g Tost Peyniri 299 TL, 500 g Dana/Kuzu Kıyma 189 TL, çikolata çeşitleri 19-49 TL, 2450 g Çikolatalı İçecek Tozu 119 TL, 750 g Çamaşır Deterjanı 129 TL, Bebek Bezi 329 TL'ye satışta olacak. İşte, 22 Nisan BİM kataloğu...
Aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapacaklar tarafından günbegün takip ediliyor. BİM 22 Nisan aktüel kataloğu da yayında. Her hafta birbirinden farklı ve çeşitli ürünler indirimli veya uygun fiyatlarla alıcılarına sunuluyor. Yeni haftada da gıda, tekstil, kozmetik, bebek bakım ürünlerine kadar envai çeşit ürünler raflara dizilecek. BİM'de bu hafta hangi ürünler satışta?