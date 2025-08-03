BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM, "Toptan fiyatına perakende satış" sloganıyla hazırladığı 5-8 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yeni haftada birbirinden avantajlı ürünleri raflara taşımaya hazırlanan BİM’de, özellikle buz makinesi öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor. Elektronikten ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan katalog, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Peki, bu hafta BİM raflarında hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU