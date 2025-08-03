BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM, 5-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Bu haftaki BİM aktüel kataloğunda elektronik ürünlerden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok dikkat çeken fırsat yer alıyor. Kısıtlı stoklarla raflara gelecek olan ürünler, salı ve cuma günleri itibarıyla mağazalarda yerini alacak. Peki, bu hafta BİM’de hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - 1

BİM, "Toptan fiyatına perakende satış" sloganıyla hazırladığı 5-8 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yeni haftada birbirinden avantajlı ürünleri raflara taşımaya hazırlanan BİM’de, özellikle buz makinesi öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor. Elektronikten ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan katalog, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Peki, bu hafta BİM raflarında hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU

TÜRKİYE HABERLERİ

BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - 2

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL

Buz Makinesi 3.490 TL

Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

Sürgülü Aspiratör 1.349 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

16 İnç Pervaneli Vantilatör 949 TL

Heifer Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - 3

Baldo Pirinç 5 kg 350 TL

Fide Ton Balığı Zeytinyağlı 3x80 g 99 TL

Tamek Domates Salçası 1500 g 95 TL

Söke Lavaş Tortilla 648 g 45 TL

Luna Margarin Klasik Kase 500 g 55 TL

Pastavilla Lazanya 500 g 95 TL

BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - 4
BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - 5
BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - 6
BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - 7
BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - 8
DAHA FAZLA GÖSTER