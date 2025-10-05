BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Ankastre set, mutfak robotu, saç şekillendirme seti, 65 inç televizyon, olta takımı geliyor
BİM, 10 Ekim 2025 Cuma günü satışa sunmaya başlayacağı aktüel ürünler kataloğunu internet sitesi üzerinden yayımladı. Teknolojik mutfak aletlerinden, balıkçılık takımı, elektronik cihazlar ve lisanslı araç ürünlerine kadar birçok ihtiyaç için BİM'in bu haftaki indirimli ürünler listesi dikkat çekiyor. Özellikle balıkçılıkla uğraşanlar için olta takımı gibi fırsatlar yer alırken, mutfakta zaman geçirenler için son model ankastre ürünlerin satışa sunulacak olması merak uyandırdı. İşte BİM 10 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu.
BİM 10 EKİM 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
BİM, 10 Ekim Cuma günü başlayacak olan aktüel ürün kampanyasında, teknolojiden hobiye, mutfakta vakit harcayanlar için son model ankastre ürünlerine ve kış şartlarına uygun termal tayt ve polar gibi gibi indirimler sunacak.