BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Ankastre set, mutfak robotu, saç şekillendirme seti, 65 inç televizyon, olta takımı geliyor

BİM 10 EKİM 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

BİM, 10 Ekim Cuma günü başlayacak olan aktüel ürün kampanyasında, teknolojiden hobiye, mutfakta vakit harcayanlar için son model ankastre ürünlerine ve kış şartlarına uygun termal tayt ve polar gibi gibi indirimler sunacak.