Alışveriş planlarını bayram tatiline göre düzenlemek isteyen vatandaşlar BİM marketlerin bayramda açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç alışverişlerini BİM’den yapan tüketiciler, bayramda evlerine gelecek misafirlerine mağdur olmamak için BİM çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, BİM bayramda açık mı, neden kapalı? 6-7 Haziran'da BİM kapalı mı, ne zaman açılacak?