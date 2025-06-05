BİM bayramda açık mı, neden kapalı? 6-7 Haziran'da BİM kapalı mı, ne zaman açılacak?
BİM bayramda açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladı. Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden olan BİM market, Kurban Bayramı nedeniyle mağaza çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. BİM, resmi kanallarından yaptığı açıklamayla bayramda alışveriş yapmayı planlayan müşterilerini bilgilendirdi. Peki, BİM bayramda açık mı, neden kapalı? 6-7 Haziran'da BİM kapalı mı, ne zaman açılacak?
Alışveriş planlarını bayram tatiline göre düzenlemek isteyen vatandaşlar BİM marketlerin bayramda açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç alışverişlerini BİM’den yapan tüketiciler, bayramda evlerine gelecek misafirlerine mağdur olmamak için BİM çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, BİM bayramda açık mı, neden kapalı? 6-7 Haziran'da BİM kapalı mı, ne zaman açılacak?