Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde yerle bir olan, bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesinde yerinde dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşıldı. Konutlar hızla yükselirken, örnek daire de ortaya çıktı.

Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi - 1

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölge oldu.

59 binanın yıkıldığı mahallede 4 bin kişi hayatını kaybetti.

Depremin simge yerlerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde de onlarca bina yıkılmış, bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi - 2

Deprem sonrası bölgenin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına hızla başlandı.

Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri yapılan alanda yeni konutlar hızla yükseldi.

Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi - 3

Devam eden çalışmalar neticesinde 174 gün sonra depremzedeler yeni evlerine kavuşacağı öğrenildi.

Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi - 4

ÖRNEK DAİRE ORTAYA ÇIKTI

Alanda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren ofis mimarı Yağmur Kekil, "Ebrar Siteleri 31 bloktan oluşuyor 21 bloğu 3+1, 5 bloğu ise 2+1 olarak tasarlandı. 2 bloğumuz ise tek katlı ticari binamız. Şu anda 21 bloğun kaba inşaatı tamamlandı. 3 bloğumuz da tünel kalıp imalatımız devam ediyor. 8 blokta iskelet mevcut. 15 duvar imalatımız tamamlandı. 6 blokta da duvar imalatımız devam ediyor. Şu anda 174 günümüz kaldı ve çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi - 5
Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi - 6
Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi - 7
Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi - 8
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