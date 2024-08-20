Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde yerle bir olan, bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesinde yerinde dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşıldı. Konutlar hızla yükselirken, örnek daire de ortaya çıktı.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölge oldu.
59 binanın yıkıldığı mahallede 4 bin kişi hayatını kaybetti.
Depremin simge yerlerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde de onlarca bina yıkılmış, bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.