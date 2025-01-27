Bin 500 liraya evinize gelen ölüm tehlikesi: Atom serum
Kış mevsiminde "evde sağlık hizmeti" adı altında ev ve iş yerlerine gidilerek uygulanan "sarı serum" tehlike saçıyor. Bin 500-2 bin lira nakit alıp fiş ya da fatura vermeyen kişi ya da kişiler, sadece sosyal medyadan iletişim kuruyor. Uzmanı, sarı serumun hastane dışında uygulanmasının kişiyi ölüme götürecek çeşitli reaksiyonlara yol açabileceğini için bu tarz hizmetlerin yasaklanması gerektiğini söyledi.
Son dönemde vitamin serumları mucize gibi pazarlanıyor. Dahası, evde uygulamalar yaygınlaşıyor.
Ancak evde serum uygulamaları sanıldığı kadar basit değil. Evde müdahale edilemeyecek hayati riskler de ortaya çıkabilir.