Bin 500 liraya evinize gelen ölüm tehlikesi: Atom serum

SOSYAL MEDYADA "SARI SERUM" İLANLARI

Antalya'da özellikle yabancı tatilcilere uygulanan bu yöntem için sosyal medyada hesap oluşturulduğu görüldü.

Sosyal medyada verilen ilanda "Evde, işte 7/24 yanınızda" ibaresi dikkati çekerken ayrıca ateş, öksürük, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı, genel vücut ağrısı, bulantı ve kusma, üşüme ve titreme gibi şikayetlere de iyi geleceği belirtiliyor.

Sosyal medyadaki hesabı 10 bin kişinin takip ettiği dikkati çekerken, bir başka ilanda evde uzman doktor muayenesinin ve hemşire desteğinin yanı sıra, laboratuvar desteği verileceğinin yazılı olduğu da görüldü.