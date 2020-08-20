Bin 500 yaşındaki zeytin ağacının dibine villa

Aydın'da bin 500 yaşındaki zeytin ağacının 40 santimetre yakınına bir villa yapıldı. Çevreciler inşaata tepkili. Aydın'da bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına villa inşa edildi. Turist rehberi Ceyda Baydur, Kuşadası'nda yürüyüş yaparken ağacı fark etti. "Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği"ne haber verdi. Bölgeye giden dernek üyeleri, bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının 40 santimetre yanına villa yapıldığını gördü. Dernek, ağacın anıt statüsüne alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne başvuracak.