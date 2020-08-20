Bin 500 yaşındaki zeytin ağacının dibine villa

Aydın'da bin 500 yaşındaki zeytin ağacının 40 santimetre yakınına bir villa yapıldı. Çevreciler inşaata tepkili.

İHA 20.08.2020 - 16:04 | Son Güncelleme : 20.08.2020 - 16:05

Bin 500 yaşındaki zeytin ağacının dibine villa - 1
Aydın'da bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına villa inşa edildi.

Bin 500 yaşındaki zeytin ağacının dibine villa - 2
Turist rehberi Ceyda Baydur, Kuşadası'nda yürüyüş yaparken ağacı fark etti.
Bin 500 yaşındaki zeytin ağacının dibine villa - 3
"Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği"ne haber verdi.
Bin 500 yaşındaki zeytin ağacının dibine villa - 4
Bölgeye giden dernek üyeleri, bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının 40 santimetre yanına villa yapıldığını gördü.

Bin 500 yaşındaki zeytin ağacının dibine villa - 5
Dernek, ağacın anıt statüsüne alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne başvuracak.
Bin 500 yaşındaki zeytin ağacının dibine villa - 6
Bin 500 yaşındaki zeytin ağacının dibine villa - 7

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