Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi
Ayasofya Camisi yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıç, 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrilmişti. Ruhsatı olmayan işletmenin sarnıç içine havuz koyması ve alt katlara masaj salonları yaptırması tepki çekmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da suç duyurusunda bulunduğu Navitas Spa Sarnıç’ı Fatih Belediyesi tarafından mühürlendi.
İstanbul'un binlerce yıllık tarihine hançer gibi saplanan SPA merkezi tepkilere neden oldu.