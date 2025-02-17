Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi

Fatih Belediyesi Kurul Müdürlüğü tarafından talebin ardından aykırılıkların neler olduğunu belirten bir proje hazırlamıştı. Uyarıları dikkate almadan hizmet vermeye devam eden ve tarihi yapıya zarar veren işletme, bugün Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.