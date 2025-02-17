Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi

Ayasofya Camisi yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıç, 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrilmişti. Ruhsatı olmayan işletmenin sarnıç içine havuz koyması ve alt katlara masaj salonları yaptırması tepki çekmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da suç duyurusunda bulunduğu Navitas Spa Sarnıç’ı Fatih Belediyesi tarafından mühürlendi.

Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi - 1

İstanbul'un binlerce yıllık tarihine hançer gibi saplanan SPA merkezi tepkilere neden oldu.

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Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi - 2

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı otelin altında hizmet veren Navitas Spa Sarnıç isimli bir işletme, bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezi olarak kullanıyordu. 

Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi - 3

Sarnıç içine havuz koyan işletme, alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptırdı.

Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletmenin, bu hizmetler karşılığında kişi başı 200 Euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi.

Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi - 4

Navitas Spa Sarnıç işletmesinin restorasyon projesine uygunluk verilen tarihi sarnıcın, masaj ve jakuzi salonuna çevrilmesinin ardından kaçak eklentilerle birlikte yapının aslını bozduğu öğrenilmişti.

Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi - 5

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iletilen şikayetleri dikkate alarak 2022 yılında çalışmalara başlatılmıştı.

15 Kasım 2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmişti.

Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi - 6

Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmuştu. Bakanlık tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde Fatih Belediyesi'nden tarihi sarnıçta aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi talep edilmişti. 

Bin 500 yılık tarihi sarnıçı SPA merkezi yaptılar: Tepki çeken SPA mühürlendi - 7

Fatih Belediyesi Kurul Müdürlüğü tarafından talebin ardından aykırılıkların neler olduğunu belirten bir proje hazırlamıştı. Uyarıları dikkate almadan hizmet vermeye devam eden ve tarihi yapıya zarar veren işletme, bugün Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

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