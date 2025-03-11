Bin 640 yıllık tarihi köprü seyyar satıcıların meskeni haline geldi
Adana'nın simgelerinden olan bin 640 yıllık tarihi Taşköprü, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açık olmasına rağmen seyyar satıcıların ve çalgıcıların meskeni haline geldi.
Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen, zamanla Taşköprü adını alan ve halen kullanılan bin 640 yıllık köprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı.