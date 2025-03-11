Bin 640 yıllık tarihi köprü seyyar satıcıların meskeni haline geldi

''ÇOK İYİ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL''

Kayseri'den Adana'yı gezmeye gelen ve köprünün turistik bir değer olarak kullanılması gerektiğini belirten Ömer Kirtiş, "Buradaki oluşan görüntü çok iyi bir görüntü değil. Buranın acilen temizlenmesi gerekiyor. Bir de buranın suyu kesilmiş ve çok ağır kokuyor. Ben buraya 3 yıl önce de geldim. Değişen bir şey yok. Kayseri'de işportacı göremezsiniz. Burada görünce çok şaşırdım" diye konuştu.