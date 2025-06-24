Bin 850 rakımlı yaylada üretiyor: Kilosu bin 500 lirayı buluyor
Bayburt'un bin 850 rakımlı Hopur Yaylası'nda arıcılık yapan Veysel Karani Yerlikaya, yüksek rekolteli bal hasadına hazırlanıyor. Uzun bir süredir yaylada organik bal üreten Yerlikaya, geçen yıl kuraklık nedeniyle 200 kilo bal alırken, bu sezon rekoltenin bir tonu geçeceğini söyledi.
Bayburt'un Kurban Pınar(Hopur) köyünde arıcılık faaliyetleri yürüten arıcı Veysel Karani Yerlikaya, bu sene verimli bir yıl geçireceklerini belirterek, balda rekoltenin yüksek olacağını kaydetti.