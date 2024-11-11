Bin akademisyen Karahantepe’nin gizeminde! Profesörler gözlerine inanamadı, Neolitik Çağ kalıntıları hayranlık uyandırıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın desteğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi, Neolitik dönemin en çarpıcı izlerini keşfetmek için yaklaşık bin akademisyeni Şanlıurfa’da bir araya getirdi. İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kongre kapsamında akademisyenler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'ye benzer yapılar barındıran Karahantepe’yi ziyaret etti. Alanda, T biçiminde 250’nin üzerinde dikili taş ve kazılardan çıkan büyüleyici eserler, Neolitik dönemin gizemlerini gözler önüne seriyor ve bilim dünyasında büyük heyecan yaratıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi kapsamında kente gelen yaklaşık bin akademisyen, Neolitik döneme ilişkin kazıların yapıldığı arkeolojik alanları gezdi.