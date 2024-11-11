Bin akademisyen Karahantepe’nin gizeminde! Profesörler gözlerine inanamadı, Neolitik Çağ kalıntıları hayranlık uyandırıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın desteğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi, Neolitik dönemin en çarpıcı izlerini keşfetmek için yaklaşık bin akademisyeni Şanlıurfa’da bir araya getirdi. İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kongre kapsamında akademisyenler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'ye benzer yapılar barındıran Karahantepe’yi ziyaret etti. Alanda, T biçiminde 250’nin üzerinde dikili taş ve kazılardan çıkan büyüleyici eserler, Neolitik dönemin gizemlerini gözler önüne seriyor ve bilim dünyasında büyük heyecan yaratıyor.

Bin akademisyen Karahantepe’nin gizeminde! Profesörler gözlerine inanamadı, Neolitik Çağ kalıntıları hayranlık uyandırıyor - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi kapsamında kente gelen yaklaşık bin akademisyen, Neolitik döneme ilişkin kazıların yapıldığı arkeolojik alanları gezdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bin akademisyen Karahantepe’nin gizeminde! Profesörler gözlerine inanamadı, Neolitik Çağ kalıntıları hayranlık uyandırıyor - 2

T BİÇİMİNDE 250 DİKİLİ TAŞ

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve Neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edilen Karahantepe'yi ziyaret eden akademisyenleri, kazılarda gün yüzüne çıkartılan eserler büyüledi.

Bin akademisyen Karahantepe’nin gizeminde! Profesörler gözlerine inanamadı, Neolitik Çağ kalıntıları hayranlık uyandırıyor - 3

ALMAN PROFESÖR İNANAMADI

Alman tarihçi Prof. Dr. Herman Parzinger, AA muhabirine, Karahantepe'nin inanılmaz bir alan olduğunu söyledi.

Bin akademisyen Karahantepe’nin gizeminde! Profesörler gözlerine inanamadı, Neolitik Çağ kalıntıları hayranlık uyandırıyor - 4

Yapılan kazının niteliğinden etkilendiğini belirten Parzinger, şunları kaydetti:

"Karahantepe'den oldukça etkilendim. Sadece kazıdan değil, tepenin diğer tarafına giderseniz toprağın üzerindeki T şeklindeki dikili taşları görürsünüz. Bu, oldukça inanılmaz. Yapılan kazının niteliğinden ve detaylardan oldukça etkilendim. Karahantepe bu arkeolojik alanların en önemlilerinden biridir. Ayrıca Göbeklitepe de Türk arkeolojisinin başardığı iyi işler arasında yer alıyor."

Bin akademisyen Karahantepe’nin gizeminde! Profesörler gözlerine inanamadı, Neolitik Çağ kalıntıları hayranlık uyandırıyor - 5

"BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Japon arkeolog Prof. Dr. Junzo Uçiyama da Dünya Neolotik Kongresi için Şanlıurfa'ya geldiğini hatırlattı.

Bin akademisyen Karahantepe’nin gizeminde! Profesörler gözlerine inanamadı, Neolitik Çağ kalıntıları hayranlık uyandırıyor - 6

Karahantepe'de ilginç buluntularla karşılaştığını aktaran Uçiyama, "Muhteşem olan Karahantepe beni çok heyecanlandırdı. Benim ülkem Japonya buraya çok uzak fakat Karahantepe oldukça farklı. Buna rağmen bazı şeylerin benzer olduğunu söyleyebilirim. Bu büyük dağları insanlar kutsal yerler olarak kabul etmiş ve farklı insanlar buraları inşa etmiş." diye konuştu.

Bin akademisyen Karahantepe’nin gizeminde! Profesörler gözlerine inanamadı, Neolitik Çağ kalıntıları hayranlık uyandırıyor - 7

İspanyol arkeolog Prof. Dr. Feran Borel ise Karahantepe'nin önemli bir merkez olduğunu, buradaki buluntuların ve heykellerin Neolotik dönemin erken evrelerini gösteren güzel bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti.

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