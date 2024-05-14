Bin liraya photoshopla yol izin belgesi: QR kod okumadı, yakayı ele verdi
Erzurum'da Afganistan uyruklu İbrahimi Bismillah, Ankara'ya gitmek için tanımadığı birinden adına düzenlenen yol izin belgesinin benzerini bin lira karşılığında photoshop ile yaptırdı. QR kodu okunmayan belgenin orjinal olmadığı fark edilince Bismillah, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İç savaş yaşanan ülkesinden kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Erzurum'da ikametine izin verilen Afganistan uyruklu İbrahimi Bismillah, Ankara'ya gitmek isteyince yine yasa dışı yola başvurdu.
Erzurum Tren Garı'na giden İbrahimi Bismillah, Ankara'ya seyahat edeceğini ifade ederek yol izin belgesini Devlet Demiryolları gişe memuruna verdi.