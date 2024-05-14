Bin liraya photoshopla yol izin belgesi: QR kod okumadı, yakayı ele verdi

Erzurum'da Afganistan uyruklu İbrahimi Bismillah, Ankara'ya gitmek için tanımadığı birinden adına düzenlenen yol izin belgesinin benzerini bin lira karşılığında photoshop ile yaptırdı. QR kodu okunmayan belgenin orjinal olmadığı fark edilince Bismillah, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bin liraya photoshopla yol izin belgesi: QR kod okumadı, yakayı ele verdi - 1

İç savaş yaşanan ülkesinden kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Erzurum'da ikametine izin verilen Afganistan uyruklu İbrahimi Bismillah, Ankara'ya gitmek isteyince yine yasa dışı yola başvurdu.

Erzurum Tren Garı'na giden İbrahimi Bismillah, Ankara'ya seyahat edeceğini ifade ederek yol izin belgesini Devlet Demiryolları gişe memuruna verdi. 

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Bin liraya photoshopla yol izin belgesi: QR kod okumadı, yakayı ele verdi - 2

Bismillah'ın belgesini sahte olduğunu fark eden TCDD görevlisi cep telefonu ile belgenin QR kodunu okuttu. Belgenin orijinal olmadığı, fotoğrafın ve kimlik bilgilerinin farklı kişiye ait olduğunu gören personel, durumu polise bildirdi.

Bin liraya photoshopla yol izin belgesi: QR kod okumadı, yakayı ele verdi - 3

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede İbrahimi Bismillah'ın yol izin belgesindeki fotoğrafın photoshop ile sonradan eklendiğini tespit etti.

Bin liraya photoshopla yol izin belgesi: QR kod okumadı, yakayı ele verdi - 4

Bismillah, yol izin belgesini tanımadığı bir kişinin kendisinden bin TL alarak hazırladığını söyledi. Ekipler İbrahimi Bismillah'ı evrakta sahtecilikten işlem yapmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü.

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