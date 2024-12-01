Bin TL'lik hediye çeki izdihamı: Geceden çadır kurdular

İstanbul Silivri'de bir market zinciri şube açılışı öncesinde bin liralık hediye çeki vereceğini duyurdu. Kampanyaya katılmak isteyenler gece mağazanın yolunu tuttu. Çadır kurarak açılış saatini bekleyenler oldu.

Bin TL'lik hediye çeki izdihamı: Geceden çadır kurdular - 1

Silivri'de bir zincir marketin açılışa özel bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki ve indirim kampanyasını duyan vatandaşlar akşamdan gelip çadır kurdular. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce kişinin market önüne gitmesiyle metrelerce uzunluğunda sıra oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bin TL'lik hediye çeki izdihamı: Geceden çadır kurdular - 2

Sabahın erken saatlerinde marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında bin TL'lik hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete akın etti.

Bin TL'lik hediye çeki izdihamı: Geceden çadır kurdular - 3

Açılış ile birlikte markete giren vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandı.

Vatandaşlar, çoğunlukla gıda ve mutfak ürünlerini tercih etti.

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