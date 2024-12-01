Bin TL'lik hediye çeki izdihamı: Geceden çadır kurdular
İstanbul Silivri'de bir market zinciri şube açılışı öncesinde bin liralık hediye çeki vereceğini duyurdu. Kampanyaya katılmak isteyenler gece mağazanın yolunu tuttu. Çadır kurarak açılış saatini bekleyenler oldu.
Silivri'de bir zincir marketin açılışa özel bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki ve indirim kampanyasını duyan vatandaşlar akşamdan gelip çadır kurdular. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce kişinin market önüne gitmesiyle metrelerce uzunluğunda sıra oluştu.