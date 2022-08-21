Bina duvarında asılı kalan dolap, ilgi odağı oldu

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve daha sonra yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı binanın 5’inci katındaki dairenin mutfak dolabı, yıkım sonrası yan binanın duvarında asılı kaldı. Dolap, görenlerin ilgi odağı olurken kuşların yuva yaptığı bir mekan haline geldi.

Haberler - DHA 21.08.2022 - 02:32

Bina duvarında asılı kalan dolap, ilgi odağı oldu - 1

’da Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bina 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü.

Bina duvarında asılı kalan dolap, ilgi odağı oldu - 2

İncelemenin ardından bina için yıkım kararı verildi. Yıkım esnasında 5’inci katta bulunan bir dairenin duvarına asılı mutfak dolabına, yan binaya zarar verebileceği gerekçesiyle dokunulmadı.

Bina duvarında asılı kalan dolap, ilgi odağı oldu - 3

Binanın duvarında asılı olan olan mutfak dolabı görenlerin ilgi odağı olurken, zaman zaman da kuşların üzerine konup yuva yaptığı bir mekana dönüştü.

Bina duvarında asılı kalan dolap, ilgi odağı oldu - 4

Esnaf Harun Taşdemir, dolabın ilgi odağı olduğunu ve kuşlara da yuva olduğunu ifade ederek, "Burası 6 katlı 24 daireli bir binaydı. Depremden sonra hasar gördüğü gerekçesiyle yıkıldı. Binayı yıktıktan sonra dolap orada kaldı. Dolap kalınca iş makinesi oraya dokunmadı. Şimdi kuşlara yuva oldu. Vatandaşların dikkatini çekiyor. Telefonlarla fotoğraf çekerek birbirlerine gösteriyorlar. Bazen görmeye gelenler oluyor”dedi.

Bina duvarında asılı kalan dolap, ilgi odağı oldu - 5
Bina duvarında asılı kalan dolap, ilgi odağı oldu - 6

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