Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen hasar tespit çalışmaları, depremin ardından en kısa sürede başlatılıyor. Ancak binalarında gözle görülür çatlak, yıkılma riski ya da yapısal bozulma olduğunu düşünen vatandaşlar bireysel olarak da başvuru yapabiliyor.