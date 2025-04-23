Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar, yaşadıkları binalarda herhangi bir hasar olup olmadığını öğrenmek için hasar tespit başvurusunun nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet üzerinden ve diğer yollarla hasar tespit başvurusunun ayrıntıları.

Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı - 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen hasar tespit çalışmaları, depremin ardından en kısa sürede başlatılıyor. Ancak binalarında gözle görülür çatlak, yıkılma riski ya da yapısal bozulma olduğunu düşünen vatandaşlar bireysel olarak da başvuru yapabiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı - 2

HASAR TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hasar tespiti için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte adım adım başvuru süreci:

1- e-Devlet’e giriş yapın: www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

2- Arama kısmına “Hasar Tespit” yazın: Çıkan sonuçlar arasında “Afet Hasar Tespit Başvurusu” hizmetine tıklayın.

3- Başvuru formunu doldurun: Hasarlı olduğunu düşündüğünüz bina veya konut bilgilerini eksiksiz bir şekilde girin.

4- Fotoğraf ve belge yükleyin (varsa): Gözle görülen hasarın belgelenmesi için çektiğiniz fotoğrafları sisteme ekleyebilirsiniz.

5- Başvuruyu tamamlayın: Gerekli bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Hasar tespiti başvurusu, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor.

BİNA HASAR TESPİT BAŞVURU EKRANI

Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı - 3

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Başvurunun ardından ilgili ekipler adresinize gelerek yerinde inceleme yapıyor. Yapılan tespitler sonucunda bina; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı veya ağır hasarlı/yıkık olarak sınıflandırılıyor.

Bu değerlendirmeler, olası tahliye ya da güçlendirme kararları için büyük önem taşıyor.

Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı - 4

HASAR TESPİT RAPORLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan tespitlerin sonuçları yine e-Devlet üzerinden “Afet Hasar Tespit Sonucu Sorgulama” hizmeti aracılığıyla görüntülenebiliyor.

Ayrıca mahalle muhtarlıkları ve ilçe kaymakamlıkları da bu konuda bilgi verebiliyor.

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