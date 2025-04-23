Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı
İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar, yaşadıkları binalarda herhangi bir hasar olup olmadığını öğrenmek için hasar tespit başvurusunun nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet üzerinden ve diğer yollarla hasar tespit başvurusunun ayrıntıları.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen hasar tespit çalışmaları, depremin ardından en kısa sürede başlatılıyor. Ancak binalarında gözle görülür çatlak, yıkılma riski ya da yapısal bozulma olduğunu düşünen vatandaşlar bireysel olarak da başvuru yapabiliyor.