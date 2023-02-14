Bina hasar tespitinin ayrıntıları: Bina hasar ve risk tespiti nasıl yapılır? Değerlendirme sonuçları ne zaman ilan edilir?

Bina hasar ve risk tespiti, Kahramanmaraş merkezli artçı sarsıntılar ardından bir kez daha gündeme geldi. 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen vatandaşlar, binalarının hasar durumunu öğrenmek istiyor. iki büyük depremde, 33 bin 143 binada ağır hasar tespit edildi. Bu binaların acil yıkılması gerektiği belirtildi. Peki, bina hasar ve risk tespiti nasıl yapılır? İşte e hasar tespit sorgulama ve sonuç öğrenme ekranı

Bina hasar tespitinin ayrıntıları: Bina hasar ve risk tespiti nasıl yapılır? Değerlendirme sonuçları ne zaman ilan edilir? - 1

Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında, bölgedeki yıkılmayan evlerin hasar durumları merak ediliyor. Vatandaşlar, hasar tespit sorgulaması yaparak, evlerinin aldığı hasarın boyutunu öğrenebiliyor.

Bina hasar tespitinin ayrıntıları: Bina hasar ve risk tespiti nasıl yapılır? Değerlendirme sonuçları ne zaman ilan edilir? - 2

HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşları adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebiliyor, konu hakkındaki bilgilere ulalşabiliyor.

e- DEVLET HASAR SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bina hasar tespitinin ayrıntıları: Bina hasar ve risk tespiti nasıl yapılır? Değerlendirme sonuçları ne zaman ilan edilir? - 3

Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapabiliyor. Hasar tespit sorgulama ekranında vatandaşlardan il, ilçe, mahalle, sokak ve bina no bilgisi isteniyor.

CSB HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI

Bina hasar tespitinin ayrıntıları: Bina hasar ve risk tespiti nasıl yapılır? Değerlendirme sonuçları ne zaman ilan edilir? - 4

DEĞERLENDİRME SONUCUNUN İLANI

Hasar tespit sürecinde binalara verilen değerlendirme raporlarıs onuçları muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılır.

Bina hasar tespitinin ayrıntıları: Bina hasar ve risk tespiti nasıl yapılır? Değerlendirme sonuçları ne zaman ilan edilir? - 5

HASAR TESPİT TANIMLARI

HASARSIZ BİNALAR:

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

AZ HASARLI BİNALAR:

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın
kullanılmasında bir sakıncayoktur.

ORTA HASARLI BİNALAR:

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. “Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya
da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

AĞIR HASARLI BİNALAR:

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır“ hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü
kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.

ACİL YIKILACAK BİNALAR:

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

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