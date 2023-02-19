İBB bina tespit projesi nedir, hızlı bina tarama için başvuru nasıl yapılır? Bina Tespit Uygulaması başvuru ekranı ve sürecin ayrıntıları

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkilerken 10 ilde yıkıcı boyutlara ulaştı. Uzmanlar da olası Marmara depremine karşı uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hasarlı binalara karşı harekete geçti. Vatandaşların bulundukları binanın sağlamlığını öğrenebilmek için "İBB Bina Tespit Uygulaması" hayata geçirildi.
Hızlı Tarama ile 2000 yılı öncesi yapılan yapılarda ikinci kademe değerlendirme yöntemleri kullanılarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumları tespit ediliyor.
Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir. Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bina durum tespiti için hazırladığı web sitesine giriş yapıp gerekli bilgileri doldurarak bina tespiti için randevu oluşturabilirsiniz.
Bina incelemesinde herhangi bir ücret talep edilmiyor. Vatandaşlar, yaşadıkları ilçe, mahalle, sokak, cadde gibi bilgileri doldurarak inceleme başvurusunda bulunabiliyor.
Belediyemizce yapılan bina incelemeleri neticesinde binaların deprem güvenliği oranları aşağıdaki gibi belirtilmektedir. Buna göre;
A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)
B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)
C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)
D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)
E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)
Bildirilen sonuçlar şu ana kadar yapılan çalışmalar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, sahada kontrol çalışmaları tarafımızca sürdürülmektedir. Bu nedenle bildirilen sonuçlar kesin nitelik arz etmemektedir. Binanızla ilgili kesin nitelikte sonuç talep etmeniz halinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde listesini yayınlamış olduğu lisanslı ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmalarca inceleme yaptırmanız gerekmektedir.