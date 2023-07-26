Binadan kopan parçalar kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü
İstanbul Çağlayan’da kaldırımda yürüyenlerin üzerine binadan kopan taş parçaları düştü. Olayda 2 kişi başından ve kolundan yaralandı. Taş parçalarının, klima motorunun takılı olduğu kısımda yaşanan aşınma sonucu koptuğu belirlendi.
Çağlayan’da yolda yürüyen vatandaşların üzerine bir binadan taş parçaları düştü.
Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde vatandaşlar kaldırımda yürüdükleri esnada bir binanın 3’üncü katından üzerlerine çok miktarda taş parçası düştü.