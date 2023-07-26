Binadan kopan parçalar kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

İstanbul Çağlayan’da kaldırımda yürüyenlerin üzerine binadan kopan taş parçaları düştü. Olayda 2 kişi başından ve kolundan yaralandı. Taş parçalarının, klima motorunun takılı olduğu kısımda yaşanan aşınma sonucu koptuğu belirlendi.

Binadan kopan parçalar kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü - 1

Çağlayan’da yolda yürüyen vatandaşların üzerine bir binadan taş parçaları düştü.

Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde vatandaşlar kaldırımda yürüdükleri esnada bir binanın 3’üncü katından üzerlerine çok miktarda taş parçası düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Binadan kopan parçalar kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü - 2

Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, çocuğu olan bir kadın kolundan ve bir gençte başından hafif şekilde yaralandı.

Binadan kopan parçalar kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü - 3

Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Binadan kopan parçalar kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü - 4

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma yaparak, etrafa güvenlik şeridi çekti.

Binadan kopan parçalar kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü - 5

AŞINMA SONUCU KOPAN PARÇALAR DÜŞMÜŞ

Zabıta ekiplerinin binada yaptığı incelemede klima motorunun takılı olduğu kısımda yaşanan aşınma sonucu binada ufak bir sallantı oluşması sonucu kopan taşların aşağıya düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine düşmenin yaşandığı alan, demir bariyerler çevrilecek çalışma başlatıldı.

Binadan kopan parçalar kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü - 6

“KADIN ŞOK OLDU, BEN KIL PAYI KURTULDUM”

Olayla ilgili konuşan Cevat Adin, “Biz tam kapıda beklerken sallantıda dolayı üst taraftan taşlar düştü. Birinin kafasına diğerinin de koluna geldi. Panik çok oldu, çok korktular zaten kadın şok oldu. Ben de korktum kıl payı kurtuldum. Yaralanan oldu işte iki kişi yaralandı. Kadının elinde çocuklar vardı. Bir gençte başından yaralandı. Ambulans geldi onları aldı götürdü. Ekipleri aradık geldiler ve şerit çekerek inceleme yaptılar.” dedi.

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