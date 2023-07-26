Binadan kopan parçalar kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

“KADIN ŞOK OLDU, BEN KIL PAYI KURTULDUM”

Olayla ilgili konuşan Cevat Adin, “Biz tam kapıda beklerken sallantıda dolayı üst taraftan taşlar düştü. Birinin kafasına diğerinin de koluna geldi. Panik çok oldu, çok korktular zaten kadın şok oldu. Ben de korktum kıl payı kurtuldum. Yaralanan oldu işte iki kişi yaralandı. Kadının elinde çocuklar vardı. Bir gençte başından yaralandı. Ambulans geldi onları aldı götürdü. Ekipleri aradık geldiler ve şerit çekerek inceleme yaptılar.” dedi.