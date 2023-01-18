Binali Yıldırım trafik kazasından sonra ilk kez Meclis'te

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 20 Ekim 2022'de Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez TBMM'ye giderek partisinin grup toplantısına katıldı.

Binali Yıldırım trafik kazasından sonra ilk kez Meclis'te - 1

3 AY SONRA TBMM'DE

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 20 Ekim 2022'de geçirdiği trafik kazasından sonra ilk kez TBMM'deydi. Tedavisi tamamlanan Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Binali Yıldırım trafik kazasından sonra ilk kez Meclis'te - 2

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı için TBMM'ye Binali Yıldırım ile birlikte geldi.

Binali Yıldırım trafik kazasından sonra ilk kez Meclis'te - 3

Erdoğan ve Yıldırım'ı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri karşıladı.

Binali Yıldırım trafik kazasından sonra ilk kez Meclis'te - 4
Binali Yıldırım trafik kazasından sonra ilk kez Meclis'te - 5

Yıldırım, geçen yıl Ekim ayında Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti.

Binali Yıldırım trafik kazasından sonra ilk kez Meclis'te - 6

Başından yaralanan ve iki kaburgası kırılan Yıldırım, İstanbul'a getirilmişti.

Binali Yıldırım, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir süre kaldıktan sonra tedavisine evinde devam edilmişti.

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