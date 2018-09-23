Binali Yıldırım trafik kazasını görünce konvoyu durdurdu
DHA
TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan'a hareketi için Esenboğa Havalimanı'na giderken gördüğü trafik kazası üzerine konvoyu durdurdu.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, güzergahında meydana gelen trafik kazasını görmesi üzerine konvoyunu durdurarak yanına gittiği yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
BİNALİ YILDIRIM'DAN AF AÇIKLAMASI
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2TBMM Başkanlığından paylaşılan görüntülere göre Yıldırım, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere konutundan Esenboğa Havalimanı'na gidişi sırasında Pursaklar ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaşanan trafik kazasını gördü.
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3Yıldırım, biri polis 2 kişinin yaralandığı kazada, makam aracını durdurarak kazazedelerin yanına gitti. Bu sırada yaralılara ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru ve TBMM sağlık görevlileri yaptı.
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4Yaralılarla yakından ilgilenen Yıldırım, kendilerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Binali Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek olay yerinden ayrıldı.