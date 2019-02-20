Binali Yıldırım'ın Büyükdere Caddesi projesi (Şehir terasları)
ntv.com.tr
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, NTV'de yayınlanan "Adaylar NTV'de" programında İstanbul projelerini anlattı.
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ŞEHİR TERASLARI (BÜYÜKDERE-LEVENT)
AK Parti İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul projelerini NTV canlı yayınında Simge Fıstıkoğlu veAhmed Arpat'a anlattı...
"Büyükdere Caddesi’ni düşünün mesela iki tarafta yüksek yüksek binalar var ortada da Büyükdere Caddesi var. Karşı karşıya geçiş yok. Burada çalışan insanlar ne yapacaklar, nerede aralarda vakit geçirecekler? Burada caddeye dokunmuyoruz onun üzerine adeta bir Millet Bahçesi yapıyoruz."
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ŞEHİR TERASLARI (BÜYÜKDERE-LEVENT)"Trafik aşağı inmiyor, caddenin üstünde yeşillendirilmiş teras yapıyoruz. Yolun üstünde bu yapı oluşturuluyor. "
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ŞEHİR TERASLARI (BÜYÜKDERE-LEVENT)"Başka yerlerde de, geometrisi müsait olan yerlerde bu yapılacak."
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ATATÜRK HAVALİMANI-MİLLET BAHÇESİ
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ATATÜRK HAVALİMANI-MİLLET BAHÇESİ
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BAKIRKÖY-ARNAVUTKÖY (AYAMA KORİDORU)
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BAKIRKÖY-ARNAVUTKÖY (AYAMA KORİDORU)
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PARK 200 PROJESİ
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YEŞİL AĞ SİSTEMİ
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HACIOSMAN-KENT ORMANI
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HACIOSMAN-KENT ORMANI
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HACIOSMAN-KENT ORMANI
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KADIKÖY-ÜMRANİYE (KURBAĞALI DERE KORİDORU)
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KADIKÖY-ÜMRANİYE (KURBAĞALI DERE KORİDORU)
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KAĞITHANE-GÖKTÜRK (CENDERE KORİDORU)
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KAĞITHANE-GÖKTÜRK (CENDERE KORİDORU)
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