NTV

Binali Yıldırım'ın Büyükdere Caddesi projesi (Şehir terasları)

ntv.com.tr

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, NTV'de yayınlanan "Adaylar NTV'de" programında İstanbul projelerini anlattı.

  • 1

    ŞEHİR TERASLARI (BÜYÜKDERE-LEVENT)

    ŞEHİR TERASLARI (BÜYÜKDERE-LEVENT)

    AK Parti İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul projelerini NTV canlı yayınında Simge Fıstıkoğlu veAhmed Arpat'a anlattı...

    "Büyükdere Caddesi’ni düşünün mesela iki tarafta yüksek yüksek binalar var ortada da Büyükdere Caddesi var. Karşı karşıya geçiş yok. Burada çalışan insanlar ne yapacaklar, nerede aralarda vakit geçirecekler? Burada caddeye dokunmuyoruz onun üzerine adeta bir Millet Bahçesi yapıyoruz."

    İLGİLİ HABER: BİNALİ YILDIRIM NTV'DE

  • 2

    ŞEHİR TERASLARI (BÜYÜKDERE-LEVENT)

    ŞEHİR TERASLARI (BÜYÜKDERE-LEVENT)
    "Trafik aşağı inmiyor, caddenin üstünde yeşillendirilmiş teras yapıyoruz. Yolun üstünde bu yapı oluşturuluyor. "
  • 3

    ŞEHİR TERASLARI (BÜYÜKDERE-LEVENT)

    ŞEHİR TERASLARI (BÜYÜKDERE-LEVENT)
    "Başka yerlerde de, geometrisi müsait olan yerlerde bu yapılacak."
  • 4

    ATATÜRK HAVALİMANI-MİLLET BAHÇESİ

    ATATÜRK HAVALİMANI-MİLLET BAHÇESİ
  • 5

    ATATÜRK HAVALİMANI-MİLLET BAHÇESİ

    ATATÜRK HAVALİMANI-MİLLET BAHÇESİ
  • 6

    BAKIRKÖY-ARNAVUTKÖY (AYAMA KORİDORU)

    BAKIRKÖY-ARNAVUTKÖY (AYAMA KORİDORU)
  • 7

    BAKIRKÖY-ARNAVUTKÖY (AYAMA KORİDORU)

    BAKIRKÖY-ARNAVUTKÖY (AYAMA KORİDORU)
  • 8

    PARK 200 PROJESİ

    PARK 200 PROJESİ
  • 9

    YEŞİL AĞ SİSTEMİ

    YEŞİL AĞ SİSTEMİ
  • 10

    HACIOSMAN-KENT ORMANI

    HACIOSMAN-KENT ORMANI
  • 11

    HACIOSMAN-KENT ORMANI

    HACIOSMAN-KENT ORMANI
  • 12

    HACIOSMAN-KENT ORMANI

    HACIOSMAN-KENT ORMANI
  • 13

    KADIKÖY-ÜMRANİYE (KURBAĞALI DERE KORİDORU)

    KADIKÖY-ÜMRANİYE (KURBAĞALI DERE KORİDORU)
  • 14

    KADIKÖY-ÜMRANİYE (KURBAĞALI DERE KORİDORU)

    KADIKÖY-ÜMRANİYE (KURBAĞALI DERE KORİDORU)
  • 15

    KAĞITHANE-GÖKTÜRK (CENDERE KORİDORU)

    KAĞITHANE-GÖKTÜRK (CENDERE KORİDORU)
  • 16

    KAĞITHANE-GÖKTÜRK (CENDERE KORİDORU)

    KAĞITHANE-GÖKTÜRK (CENDERE KORİDORU)
  • 17

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin