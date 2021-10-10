İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken aklı dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın, 5. katta oturduğu dairesinden tüm ısrarlara rağmen aşağı inmedi. İtfiaye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken çatı katında ise büyük çapta hasar oluştu. İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri kendini dışarı atarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.\nVİDEO: ÇATI ALEV ALEV YANARKEN EVİNDEN ÇIKMADI Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binanın 5. katında oturan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, tüm ısrarlara rağmen binadan çıkmadı. Bir apartman sakini aşağı inmeyen kadın için, "Millet, 'İn aşağı yanacaksın' diyor, kadın aşağı inmiyor. Hayatından bezmiş galiba. O sıcakta ne bekliyor anlamadık" dedi. Bina sakini Önal Balkan da "Son anda fark ettik. Dumanı gördük polisi falan aradık. Biz de çok bilmiyoruz. Kadının aklı dengesi yerinde değil. Plastik falan toplayan biri" diye konuştu.