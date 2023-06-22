Binaya yıldırım düştü elektronik eşyalar zarar gördü | “Televizyon bozuldu, kombi yandı, buzdolabı çalışmıyor”

İstanbul Sancaktepe’de bulunan 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Binada bulunan dairelerde bir çok elektronik eşya zarar gördü. Mahallede bazı evler de elektriksiz kalırken, elektronik cihazları bozulan vatandaşlar binlerce lira zararda olduklarını söyledi.

Binaya yıldırım düştü elektronik eşyalar zarar gördü | “Televizyon bozuldu, kombi yandı, buzdolabı çalışmıyor” - 1

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 17 Haziran Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü binanın çatı kısmındaki beton parçalara ayrılırken, binada ve çevresindeki apartmanlarda elektrikler kesildi. Yıldırım düşmesinin sebep olduğu elektrik kesintisi nedeniyle birçok elektronik cihaz zarar gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Binaya yıldırım düştü elektronik eşyalar zarar gördü | “Televizyon bozuldu, kombi yandı, buzdolabı çalışmıyor” - 2

İddiaya göre, vatandaşların durumu yetkililere bildirmesine rağmen elektrik tesisatı arızalanan evlerde herhangi bir çalışma yapılmadı. Mahalle sakinleri ise yetkililerden yardım bekliyor.

Binaya yıldırım düştü elektronik eşyalar zarar gördü | “Televizyon bozuldu, kombi yandı, buzdolabı çalışmıyor” - 3

Oturduğu dairenin çatısına yıldırım düşen Latif Özdemir, yıldırımın düşmesinin ardından binada bulunan elektronik eşyaların tamamında zarar olduğunu belirterek, “Kiminin çamaşır makinası, kiminin kombisi, kiminin televizyonu zarar gördü. Mahallede de zarar gören var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Sadece elektrikleri yaptılar gittiler.” dedi.

Binaya yıldırım düştü elektronik eşyalar zarar gördü | “Televizyon bozuldu, kombi yandı, buzdolabı çalışmıyor” - 4

Apartman sakinlerinden Kemal Can da cihazlarının bozulmasından yakındı. “Televizyonumuz bozuldu; kombimiz yandı. Üstteki komşumuzun buzdolabı patladı. Bu binadaki herkesin cihazı bozuldu.” diyen Can, “Yan binadakilerin de uydu sistemleri gitti. Durum bu. Elektrik şirketini de aradık. Hasar kaydı oluşturduk binadaki herkes aradı.  Geleceklerini söylediler bugün 5. gün oldu gelmediler.” şeklinde konuştu.

Binaya yıldırım düştü elektronik eşyalar zarar gördü | “Televizyon bozuldu, kombi yandı, buzdolabı çalışmıyor” - 5
Binaya yıldırım düştü elektronik eşyalar zarar gördü | “Televizyon bozuldu, kombi yandı, buzdolabı çalışmıyor” - 6
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