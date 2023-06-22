Binaya yıldırım düştü elektronik eşyalar zarar gördü | “Televizyon bozuldu, kombi yandı, buzdolabı çalışmıyor”

Apartman sakinlerinden Kemal Can da cihazlarının bozulmasından yakındı. “Televizyonumuz bozuldu; kombimiz yandı. Üstteki komşumuzun buzdolabı patladı. Bu binadaki herkesin cihazı bozuldu.” diyen Can, “Yan binadakilerin de uydu sistemleri gitti. Durum bu. Elektrik şirketini de aradık. Hasar kaydı oluşturduk binadaki herkes aradı. Geleceklerini söylediler bugün 5. gün oldu gelmediler.” şeklinde konuştu.