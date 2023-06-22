Binaya yıldırım düştü elektronik eşyalar zarar gördü | “Televizyon bozuldu, kombi yandı, buzdolabı çalışmıyor”
İstanbul Sancaktepe’de bulunan 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Binada bulunan dairelerde bir çok elektronik eşya zarar gördü. Mahallede bazı evler de elektriksiz kalırken, elektronik cihazları bozulan vatandaşlar binlerce lira zararda olduklarını söyledi.
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 17 Haziran Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü binanın çatı kısmındaki beton parçalara ayrılırken, binada ve çevresindeki apartmanlarda elektrikler kesildi. Yıldırım düşmesinin sebep olduğu elektrik kesintisi nedeniyle birçok elektronik cihaz zarar gördü.