Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde bir güvenlik korucusu şehit oldu, 21 kişi de yaralandı. Depremin ardından 88 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaraları bir an önce saracağız" dedi.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 14.06.2020 - 18:57 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 01:05

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 1

Bingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 2

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 21 kişi de yaralandı.

Yaralılardan üçü taburcu edildi, 18 kişinin tedavisi sürüyor.

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 3

88 ARTÇI SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından ikisi 4,00 büyüklüğün üzerinde toplam 88 artçı yaşandığını bildirdi.
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 4

Bölgeye sevk edilen çadır sayısı 1482 oldu. Gönderilen toplam yatak sayısı 3 bin 592'ye, battaniye 4 bin 800'e, yastık çarşaf seti ise 3 bin 300'e ulaştı. Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye malzeme sevki sürdürülüyor.

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 5

14 EV VE 9 AHIR HASAR GÖRDÜ

Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev,  Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev olmak üzere toplam 14 ev ve 9 ahır hasar gördü. 

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 6

OKTAY: YARALARI BİR AN ÖNCE SARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Oktay, yaptığı ilk açıklamada, "Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.  Tüm bakanlıklarımızla, yereldeki yöneticilerimizle ekip olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen gidip, bizzat yerinde göreceğiz. Yapılması ve alınması gereken kararlar varsa da yine birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 7

BİR GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU

Depremde Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi hasar gördü.

Hasar gören kulübede 2 güvenlik korucusu göçük altında kaldı. 

Göçük altında kalan 2 güvenlik korucusundan biri sağ olarak kurtarıldı. 

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 8

Valilikten yapılan açıklamada, göçük altında kalan diğer güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.

Şehit olan güvenlik korucusunun Cengiz Pullu (45) olduğu belirlendi.

4 çocuk babası Pullu'nun cenazesi otopsi için Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Pullu'nun cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından Kümbet köyünde toprağa verilecek.

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 9
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 10
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 11

Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 12
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 13
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 14
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 15
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 16
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 17
Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı - 18

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