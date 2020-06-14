Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 14.06.2020 - 18:57 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 01:05
Bingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 21 kişi de yaralandı.
Yaralılardan üçü taburcu edildi, 18 kişinin tedavisi sürüyor.
Bölgeye sevk edilen çadır sayısı 1482 oldu. Gönderilen toplam yatak sayısı 3 bin 592'ye, battaniye 4 bin 800'e, yastık çarşaf seti ise 3 bin 300'e ulaştı. Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye malzeme sevki sürdürülüyor.
Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev olmak üzere toplam 14 ev ve 9 ahır hasar gördü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.
Cumhurbaşkanı Oktay, yaptığı ilk açıklamada, "Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok. Tüm bakanlıklarımızla, yereldeki yöneticilerimizle ekip olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen gidip, bizzat yerinde göreceğiz. Yapılması ve alınması gereken kararlar varsa da yine birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Depremde Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi hasar gördü.
Hasar gören kulübede 2 güvenlik korucusu göçük altında kaldı.
Göçük altında kalan 2 güvenlik korucusundan biri sağ olarak kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, göçük altında kalan diğer güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.
Şehit olan güvenlik korucusunun Cengiz Pullu (45) olduğu belirlendi.
4 çocuk babası Pullu'nun cenazesi otopsi için Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.
Pullu'nun cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından Kümbet köyünde toprağa verilecek.