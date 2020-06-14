Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir şehit, 21 yaralı

OKTAY: YARALARI BİR AN ÖNCE SARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Oktay, yaptığı ilk açıklamada, "Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok. Tüm bakanlıklarımızla, yereldeki yöneticilerimizle ekip olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen gidip, bizzat yerinde göreceğiz. Yapılması ve alınması gereken kararlar varsa da yine birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah" ifadelerini kullandı.