Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet Bingöl bayram namazı saati
Bingöl bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurdu. Bayram namazına geç kalmak istemeyenler ise namaz saatine göre hareket edecek. Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra camilerde cemaat ile bayramlaşılacak ve ardından kurban ibadeti yerine getirilecek. Bingöl'de yaşayanlar ise bayram namazı saatleri merak ediyor. Peki Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Bingöl Bayram namazı saati..
Kurban Bayramı 6 Haziran cuma günü başlayacak. Bayram namazı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Bingöl’de il merkezi, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. . Peki Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025 Diyanet Bingöl Kurban Bayramı namaz vakti…