Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet Bingöl bayram namazı saati

Bingöl bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurdu. Bayram namazına geç kalmak istemeyenler ise namaz saatine göre hareket edecek. Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra camilerde cemaat ile bayramlaşılacak ve ardından kurban ibadeti yerine getirilecek. Bingöl'de yaşayanlar ise bayram namazı saatleri merak ediyor. Peki Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Bingöl Bayram namazı saati..

Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet Bingöl bayram namazı saati - 1

Kurban Bayramı 6 Haziran cuma günü başlayacak. Bayram namazı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Bingöl’de il merkezi, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. . Peki Bingöl'de  bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025  Diyanet Bingöl Kurban Bayramı namaz vakti…

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Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet Bingöl bayram namazı saati - 2

BİNGÖL’DE  BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir. 6 Haziran cuma günü Bingöl'de  bayram namazı saat 05:27’de kılınacak.

Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet Bingöl bayram namazı saati - 3

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet Bingöl bayram namazı saati - 4

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

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