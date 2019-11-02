Bingöl'de çocuklarını okul servisine yetiştirmek için dağları aşıyor

Okuyucu, "Muhtarımız defalarca çay üzerine köprü yapılması için çaba sarf etti ama maalesef herhangi bir sonuç alamadı. Köprü yapılırsa, biz bu sıkıntıları yaşamayız. Kış aylarında daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kızımla birlikte kaç kere ölüm tehlikesi yaşadık. Geçen yıl ikimiz sudan karşıya geçerken düştük. Su bizi 30 metre sürükledi. Tam umudumu kestim, boğuluyoruz dediğimde köylüler yardımımıza koşarak bizi sudan çıkardı. Yetkililer sesimizi duysun, bize köprü yapsınlar. Köprü yapılırsa araçlar mezraya kadar gelecek. Ayrıca bu yıl taşımalı sistem kalktı. Öğrencilerimizin çoğu ilçeye ve ile gitti, tek biz kaldık" dedi.