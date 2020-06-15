Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu)

NTV ekibinden Nizamettin Kaplan depremin en çok etkilediği noktalardan Bingöl’ün Elmalı Köyü'nde son durumu fotoğrafladı. Depremde etkilenenlerden biride 4 yaşındaki Öykü'nün annesiydi. Öykü hastanedeki tedavisinin ardından annesine kavuştu.

NTV Haber 15.06.2020 - 13:00

Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 1
Bingöl’de 5,7'lik depremin daha hasar tespiti tamamlanmadan sabah 5,6'lık yeni bir sarsıntı yaşandı. Bölgede büyüklükleri 4'e yaklaşan artçılar da sürüyor.
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 2
NTV ekibinden Nizamettin Kaplan depremin en çok etkilediği noktalardan Elmalı Köyü'nde son durumu fotoğrafladı.
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 3
İşte bölgeden son kareler…
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 4
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 5
Depremden etkilenenlerden biri 4 yaşındaki Öykü. Annesi Birgül Kuluğ yaralandığı için hastanede tedavi görüyordu.
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 6
Öykü bugün annesine kavuştu.
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 7
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 8
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 9
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 10
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 11
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 12
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 13
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 14
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 15
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 16
Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu) - 17

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