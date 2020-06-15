Bingöl'de depremin en çok etkilediği bölgeden son kareler (Öykü annesine kavuştu)
NTV ekibinden Nizamettin Kaplan depremin en çok etkilediği noktalardan Bingöl’ün Elmalı Köyü'nde son durumu fotoğrafladı. Depremde etkilenenlerden biride 4 yaşındaki Öykü'nün annesiydi. Öykü hastanedeki tedavisinin ardından annesine kavuştu.
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NTV Haber 15.06.2020 - 13:00
Bingöl’de 5,7'lik depremin daha hasar tespiti tamamlanmadan sabah 5,6'lık yeni bir sarsıntı yaşandı. Bölgede büyüklükleri 4'e yaklaşan artçılar da sürüyor.
NTV ekibinden Nizamettin Kaplan depremin en çok etkilediği noktalardan Elmalı Köyü'nde son durumu fotoğrafladı.
İşte bölgeden son kareler…
Depremden etkilenenlerden biri 4 yaşındaki Öykü. Annesi Birgül Kuluğ yaralandığı için hastanede tedavi görüyordu.
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