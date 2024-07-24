Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı

Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere saldırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı - 1

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde saat 13.30 sıralarında madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. 

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Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı - 2

Olayda yaralananlar, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırılarının ardından 2 kişi dün yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı - 3

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Bıçaklı saldırı olayının şüphelisi Emir Can Zazaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zazaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı - 4

"3-5 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ"

Görgü tanığı bir taksi şoförü, "Bu kişi madde bağımlısı, önüne geleni tek tek bıçakladı. Sonra bir büfeye girdi. Malzeme almak isteyen birkaç kişiyi de burada vurmuş. Biz yetişene kadar adam kaçtı, gitti. Sonra emniyet güçlerimiz su deposu mevkiinde yakaladı. Psikolojik sorunları olduğunu, daha önce cezaevine girip çıktığını, bir süre önce de yanlışlıkla bir kadını ezdiğini biliyoruz. 3-5 gün önce cezaevinden çıkmış." diye konuştu.

Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı - 5

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı - 6

BABASININ "OĞLUM TEDAVİ EDİLSİN" TALEBİNİ HASTANE REDDETMİŞ

Şüphelinin babası Mehmet Zazaoğlu’nun 28/11/2023’te Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi’ne oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, evdeki eşyalara, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini, 12 yaşındaki kız kardeşinin de ağabeyinin bu durumundan korkarak kötü etkilendiğini belirterek, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altında tutularak, tedavi edilmesi için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Mahkeme de bu talebin değerlendirilmesi için Emir Can Zazaoğlu’nu Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti.

Hastane tarafından 4 Temmuz’da düzenlenen raporda Emir Can Zazaoğlu ile ilgili, ‘Şahsın halihazır durumu ile yapılan psikiyatrik muayenesinde Türk Medeni Kanunu’nun 432’nci maddesi gereğince yatarak tedavisinin gerekli olmadığını bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi’ şeklindeki görüş belirtildi. 5 Temmuz’da davanın görülen karar duruşmasında mahkeme rapora istinaden, Emir Can Zazaoğlu’nun ‘Tedavi amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasına yer olmadığına’ karar verdi. Emir Can Zazaoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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