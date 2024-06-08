Bingöl'de orman yangını
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca köyü Çamlık mevkisindeki ormanda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca köyü Çamlık mevkisindeki ormanda sabah saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.