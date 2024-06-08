Bingöl'de orman yangını

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bingöl'de orman yangını - 1

Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca köyü Çamlık mevkisindeki ormanda sabah saatlerinde yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bingöl'de orman yangını - 2

İhbarla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Bingöl'de orman yangını - 3

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Bingöl'de orman yangını - 4

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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