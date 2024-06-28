Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 1

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınlarına kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 2

Genç ilçesinin Döşekkaya ile Kiğı ilçesinin Darköprü köylerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 3

İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 4

Her iki yangına toplam 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, 3 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale sürüyor.

Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 5
Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 6
Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 7
Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 8
Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 9
Bingöl'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 10
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